Bella Vista vuelve al fútbol profesional: se consagró campeón de la Divisional C a falta de dos fechas

Bella Vista está de fiesta. El equipo papal se consagró campeón de la Primera Divisional C y consiguió su esperado regreso al fútbol profesional uruguayo, luego de una definición que se terminó resolviendo gracias a un resultado ajeno. A falta de dos fechas para el cierre del campeonato, el conjunto auriblanco aseguró matemáticamente el título y jugará la próxima temporada en la Segunda División Profesional.

El equipo papal había tenido la posibilidad de sellar el ascenso el sábado, cuando recibió a Lito, pero el empate 1-1 postergó los festejos. Sin embargo, la alegría llegó durante la noche del domingo, cuando Sportivo Bella Italia, su único perseguidor con posibilidades de alcanzarlo, tampoco pudo ganar.

El conjunto de Bella Italia igualó 1-1 frente a Rampla Juniors en el Parque Palermo, en un encuentro que terminó siendo decisivo para la consagración de Bella Vista. El Picapiedra, que transita las últimas fechas sin posibilidades de pelear por el ascenso, sorprendió al ponerse en ventaja a los 19 minutos con un tanto de Nicolás Royón. Sin embargo, Francisco Havranek estableció la igualdad definitiva a los 55 minutos.

Ese resultado desató los festejos de Bella Vista, que completó una campaña invicta y se quedó con el Torneo Final de manera anticipada. El Papal acumula 37 puntos, producto de 11 victorias y cuatro empates en 15 presentaciones, números que reflejan su superioridad a lo largo de la competencia.

De esta manera, uno de los clubes históricos del fútbol uruguayo volverá a competir en el profesionalismo durante la temporada 2027, después de estar tres años consecutivos compitiendo en la tercera categoría.

Bella Vista en el Estadio José Nasazzi Foto: Bella Vista

La lucha por el segundo ascenso sigue abierta

Con Bella Vista ya consagrado, la atención se traslada a la pelea por el segundo boleto a la Segunda División Profesional.

Sportivo Bella Italia ocupa el segundo lugar del Torneo Final con 29 puntos, seguido por Deportivo Colonia (28), Salto (27), Artigas (26) y Salus (25). Por su parte, Deportivo LSM y Deportivo Italiano tienen 23 unidades y se enfrentarán este lunes, desde las 16:00 horas, en el Parque Maracaná, en un duelo importante para mantener sus aspiraciones.

El equipo que finalice segundo en el Torneo Final deberá disputar una definición frente a Deutscher, campeón del Torneo Inicial, para determinar quién consigue el segundo ascenso.

Además, existe la posibilidad de que otro equipo de la Divisional C tenga una oportunidad de subir de categoría. En caso de aprobarse la reforma del régimen de ascensos y descensos, se disputará una repesca frente a Uruguay Montevideo, que terminó último en la tabla de promedios de la Segunda División Profesional.

Mi equipo. Tu equipo. Nuestro equipo. Tres huevos e ir hasta el final, siempre. pic.twitter.com/zZ0MIrtmz8 — Club Atlético Bella Vista (@CABellaVista) October 24, 2026

Si Deutscher obtiene el segundo ascenso, el subcampeón del Torneo Final será quien dispute esa instancia. En cambio, si el vencedor de la definición es el segundo del Torneo Final, el derecho a jugar la repesca corresponderá al tercero de dicha clasificación.

Mientras varios equipos mantienen viva la ilusión de acompañarlo, Bella Vista ya tiene asegurado su lugar en el fútbol profesional para 2027 y motivos de sobra para celebrar.