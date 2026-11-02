Segunda División Profesional: Miramar Misiones le arruinó la fiesta a Plaza Colonia y el ascenso sigue al rojo vivo

La penúltima fecha de la Segunda División Profesional no dejó ascensos definidos, pero todo quedó al rojo vivo tras la victoria de Rentistas y el empate de Plaza Colonia. Es que lejos de aclararse el panorama, todo quedó más apasionante que nunca. La etapa 25 dejó abierta la definición por los ascensos y los ingresos a playoffs.

Plaza Colonia tenía todo preparado para festejar su vuelta a Primera División. Una multitud de hinchas llegó al Estadio Charrúa pese al mal tiempo sabiendo que una victoria significaba el retorno al círculo de privilegio. Sin embargo, Miramar Misiones le arruinó la fiesta y lo empató 1 a 1 sobre el final.

Pese a presentar cuatro bajas por suspensión, el Cebrita dominó buena parte del encuentro y generó situaciones pero su falta de efectividad le impidió quedarse con los tres puntos.

Lucas Carrizo adelantó a Plaza a los 9’, en una de las escasas llegadas del coloniense y a partir de ahí, el dominio Cebrita fue prácticamente absoluto. Además, Miramar resultó perjudicado por el arbitraje de Felipe Vikonis, quien anuló un gol lícito convertido por Berrueta. Pero a falta de 15’, Denis Olivera estableció el empate, poniendo Justicia.

Ahora, Plaza Colonia deberá esperar para concretar su ascenso, aunque también existe una resolución pendiente en los escritorios. Si el Tribunal de Segunda Instancia ratifica el fallo favorable al conjunto Pata Blanca, su ascenso quedaría asegurado.

DEPENDE DE SÍ MISMO

Rentistas fue uno de los grandes ganadores de la jornada. Derrotó 2 a 0 a La Luz y se instaló en la segunda posición, ratificando su notable recuperación bajo la conducción de Omar Asad.

El “Pato” Sánchez, nuevamente figura, abrió el marcador de penal y Franco Cabrera anotó el 2-0. Rentistas llega a la definición con chance de ascenso directo.

COLÓN EN LA HORA

Otro que aprovechó fue Colón, que derrotó 1 a 0 a Atenas de San Carlos, que generó situaciones importantes y convirtió al arquero Agustín Olavarría en una de las grandes figuras del encuentro. Sin embargo, cuando todo parecía encaminarse al empate, apareció Bruno Airaldi para marcar el gol de la victoria.

Tres puntos de enorme valor para Colón, que alcanzó a Atenas en la tercera posición con 48 unidades.

RESCATÓ UN PUNTO

Oriental de La Paz continúa atravesando una racha negativa y apenas consiguió igualar 1 a 1 frente a Paysandú, pero sigue luchando por el ascenso directo ya que su lugar en playoffs lo tiene asegurado.

En los restantes encuentros, Fénix y Cerrito empataron 1 a 1 al igual que River Plate y Tacuarembó, mientras que Uruguay Montevideo y Huracán del Paso de la Arena igualaron sin goles.

Nada está dicho. La “B” vuelve a demostrar que es un campeonato donde la emoción se mantiene hasta el último instante. Y así