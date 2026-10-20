Rampla Juniors profundiza su crisis: no se presentará ante Artigas, perderá los puntos y recibirá una multa

La delicada situación institucional y deportiva que atraviesa Rampla Juniors sumó un nuevo capítulo este martes. El conjunto picapiedra, que continúa inmerso en una profunda crisis, comunicó formalmente a la Asociación Uruguaya de Fútbol que no se presentará a disputar el partido frente a Artigas, correspondiente a la décima fecha del Torneo Final de la Primera Division Amateur, previsto para este miércoles 21 de octubre en el interior del país.

La decisión representa un nuevo golpe para la institución rojiverde, que atraviesa un complejo presente y ahora tampoco podrá cumplir con uno de sus compromisos oficiales. Ante esta situación, la Mesa Ejecutiva de la categoría emitió una resolución en la que confirmó la no presentación del equipo y estableció las consecuencias deportivas y económicas.

De acuerdo con el documento oficial, la ausencia de Rampla Juniors constituye una infracción al Reglamento General de la AUF, por lo que Artigas recibirá los tres puntos en disputa y el encuentro quedará registrado con un resultado de 3-0 a su favor.

Además de perder el partido en los escritorios, el conjunto picapiedra deberá afrontar una multa, cuyo monto no fue especificado en la resolución y que será tramitada por las dependencias administrativas correspondientes.

La resolución de la AUF por la no presentación de Rampla Juniors

Luego de recibir la comunicación formal de Rampla Juniors, la Mesa Ejecutiva de la Primera Divisional C analizó la situación y determinó que correspondía aplicar las disposiciones reglamentarias previstas para estos casos.

En el documento, el organismo explicó que la no presentación de una institución a un encuentro oficialmente fijado constituye una infracción y que, cuando la responsabilidad recae sobre uno de los participantes, corresponde adjudicarle los puntos al equipo rival.

Por este motivo, la Mesa Ejecutiva resolvió declarar la no presentación de Rampla Juniors, otorgarle los tres puntos a Artigas con un marcador de 3-0 y aplicar la multa correspondiente al club infractor.

Asimismo, dispuso notificar al área de Contaduría de la AUF y comunicar la resolución a las dependencias encargadas de la organización de espectáculos deportivos, con el objetivo de suspender los operativos logísticos previstos para el encuentro.

La decisión también será informada a todas las instituciones que participan de la categoría, mientras que la tabla de posiciones deberá actualizarse contemplando los puntos adjudicados a Artigas.

Estadio Olímpico de Rampla Juniors. Foto: Leo Mainé

Un nuevo golpe para Rampla Juniors en medio de su crisis

La determinación de no presentarse a disputar un partido oficial se debe a que el plantel de futbolistas decidió no viajar hacia Artigas por el incumplimiento de los pagos en los salarios. Esta situación refleja la gravedad del momento que atraviesa Rampla Juniors, una institución histórica del fútbol uruguayo que continúa acumulando dificultades tanto en el plano deportivo como en el institucional.

El club del Cerro, que actualmente compite en la tercera categoría del fútbol uruguayo, suma así un nuevo episodio negativo en una temporada marcada por los problemas.

A las dificultades que ya arrastraba se agrega ahora una sanción económica y la pérdida de tres puntos sin siquiera ingresar al campo de juego.

La incertidumbre sobre el futuro deportivo de Rampla Juniors continúa creciendo, mientras la institución intenta encontrar una salida a una crisis que ahora también afecta directamente su participación en la competencia oficial.