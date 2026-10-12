Rampla Juniors le pagó al funcionario que se había atrincherado en el Olímpico por adeudos: “Está arreglado”

Rampla Juniors vive una situación muy delicada a nivel económico. Son varias las deudas que arrastra y este domingo se dio a conocer que Pablo Espinosa, encargado de la lavandería del Estadio Olímpico, se atrincheró en las instalaciones del club por adeudos. Aunque este lunes el Picapidera pudo solucionar esa situación.

“Ya está arreglado. Le pagué yo”, le explicó a Ovación el representante de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) de Rampla Juniors, Gastón Tealdi. El funcionario, que posee un contrato de un año y medio con el Picapiedra, tomó la postura de encerrarse en el escenario del club por sueldos impagos que la SAD mantenía con él, correspondientes a meses de 2025 y a gran parte del 2026.

El momento del Picapiedra

Hinchas de Rampla Juniors en el Olímpico. Foto: Estefanía Leal.

En medio del conflicto social e institucional, hubo novedades en el ámbito estrictamente deportivo. De acuerdo a lo informado por Punto Penal (Canal 10) este domingo y confirmado por Ovación con fuentes del club, el plantel de futbolistas percibió en las últimas horas el pago de los haberes que se le adeudaban.

"Se sumaron tres meses de deuda a funcionarios aunque este fin de semana pudimos pagar uno con plata nuestra y pagarle también a los jugadores, con los que estamos al día", le explicó Tealdi a Ovación.

Con este desembolso se le pone fin a una medida de fuerza que mantuvo a los jugadores durante 15 días sin realizar entrenamientos bajo la conducción del cuerpo técnico. Este lunes, los futbolistas retomarán las actividades en el Estadio Olímpico a las órdenes de Leonardo Medina.

A pesar de regularizar de forma parcial la situación del plantel, el panorama financiero de la entidad del Cerro continúa siendo crítico. "La realidad es que el inversor nos dijo que iba a poner el dinero, de hecho, negociamos para salvar el concurso de Rampla bajando la deuda al 25% a pagar en 10 años, pero lo cierto es que la plata no ha venido", dijo Tealdi, que confesó haber puesto dinero de su bolsillo para intentar cancelar las deudas y añadió que ya no podrá ayudar de esta manera porque se encuentra "al límite".

Frente a este escenario, el empresario estadounidense Foster Gillett, máxima figura al frente del gerenciamiento de la institución, aseguró que en el transcurso de los próximos días abonará los montos faltantes; un compromiso que, sin embargo, genera escepticismo en la interna ya que se ha reiterado en distintas ocasiones sin concretarse de forma definitiva.

La asociación civil de Rampla Juniors se encuentra atravesando un concurso de acreedores y el pasado 22 de septiembre consiguió un plazo de gracia de 60 días otorgado para formalizar un plan de pagos definitivo.

Hinchas de Rampla Juniors manifestados en la puerta de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Foto: Estefanía Leal.

Este domingo Rampla Juniors cayó 4-1 ante Terremoto, que consiguió una gran victoria por la Divisional C.