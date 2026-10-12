El impedimento que tiene Peñarol para ser local en Jardines para enfrentar a Wanderers por la fecha 13

Peñarol ya cumplió tres de los cuatro cierres de cancha que le aplicó la Comisión Disciplinaria de la AUF, como parte de la sanción por los incidentes en el clásico disputado el 30 de agosto en el Estadio Campeón del Siglo, que también incluyó una multa de 150 UR (aproximadamente USD 7.000) y la quita de un punto en todas las tablas de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Desde entonces, Peñarol ha elegido el Estadio Centenario para oficiar de local: contra Albion (victoria 3-1), Boston River (victoria 2-1) y Progreso (empate 1-1). Le queda solo el partido frente a Wanderers, por la fecha 13, pero para entonces hay un problema de disponibilidad que resolver.

La cuestión es la visita del papa León XIV a Uruguay y la no disponibilidad del Centenario que implica. Por lo tanto, el Carbonero empezó a moverse para definir en qué escenario recibir al Bohemio.

Según informaron en el programa Minuto 1 (Carve Deportiva) y confirmó Ovación con fuentes del club, Peñarol ya hizo la gestión con Danubio para alquilar el Estadio María Mincheff de Lazaroff, en Jardines del Hipódromo.

La razón es que el Parque Alfredo Víctor Viera no puede definirse por tratarse de la casa del rival de turno, Wanderers, y el Parque Federico Omar Saroldi de River Plate tiene un tema a resolver respecto a las cámaras para el VAR. Entonces, los dirigentes aurinegros optaron por la posibilidad de jugar en Jardines.

Sin embargo, según explicaron fuentes de la Mesa Ejecutiva de la AUF a Ovación, hay un impedimento que podría socavar esa posibilidad.

Por la misma fecha 13 del Clausura, Danubio debe enfrentar a Nacional en condición de local. Es decir, en Jardines. "Y es probable que que Peñarol vaya antes", reconoció Álvaro Rivero, presidente del organismo.

Por lo tanto, es difícil que el escenario danubiano reciba los dos partidos de los grandes el mismo fin de semana, más aún si el conjunto franjeado es el segundo en jugar.