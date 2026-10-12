Peñarol no repitió el 11 en 10 fechas del Clausura: los 29 jugadores que usó Diego Aguirre en cada partido
Repaso de todos los equipos titulares más suplentes que ingresaron en cada uno de los partidos que jugó el Carbonero por el último torneo corto de la Liga AUF Uruguaya.
A veces obligado por las diferentes lesiones que sufrió el plantel y otras por decisiones del propio Diego Aguirre, Peñarol cumplió las primeras 10 fechas del Torneo Clausura sin repetir ni una sola vez el equipo titular de cada partido.
Es verdad que hoy quizás el 90% del 11 ideal aurinegro sale de memoria, al menos en la percepción del entrenador y en base a las preferencias que manifiesta en cada partido. Pero generalmente ha habido una o dos bajas obligadas, o un cambio táctico en algún puesto determinado de la cancha, que contribuyen para esta estadística peculiar.
Para entender cada cambio y las bajas que sufrió el equipo, es necesario comprender la evolución del esquema táctico que fue puliendo la Fiera a medida que avanzó el campeonato.
Luego de coronar el Torneo Intermedio con aquella goleada sobre Wanderers, Aguirre empezó a probar la línea de tres defensas, porque entendió que tenía zagueros de calidad en su plantel y le podía encomendar mayor recorrido por las bandas a futbolistas con esas cualidades. Además, algo que siempre fue característico de la conducción de Diego Aguirre: la adaptación del esquema para encontrar la forma de que sus mejores futbolistas convivan en cancha.
Con tres centrodelanteros disponibles, primero intentó con un doble nueve que formaron Arezo y Abel Hernández. Pero eso duró hasta el clásico y cambió al segundo por otro mediapunta para darle al equipo más dinámica y conexión entre mediocampo y ataque. Por otro lado, el arco es algo que nunca cambió: Aguerre atajó el 100% de los minutos del Clausura.
La línea de tres del fondo sí sufrió modificaciones por la cantidad de opciones que hay para el fondo: alternaron Ferreira, Lemos, Herrera, Romero, más tarde Pezzella, y ocasionalmente los juveniles Barboza y Facundo Álvez.
Javier Cabrera es fijo en el carril derecho, mientras que por izquierda han alternado Thiago Espinosa y Eduardo Darias. El regreso de Trindade le dio ahora otra alternativa al doble cinco.
Por último, tanto Arezo como el doble enganche de Jaime y Umpiérrez hace rato viene siendo un tridente fijo del equipo Carbonero.
Los 29 jugadores que usó Diego Aguirre en cada partido
- 10 partidos: Washington Aguerre, Matías Arezo, Leonel Jaime y Eric Remedi.
- 9 partidos: Abel Hernández, Javier Cabrera, Leandro Umpiérrez, Lucas Ferreira y Thiago Espinosa.
- 8 partidos: Lucas Hernández y Nicolás Fernández.
- 7 partidos: Maxi Olivera.
- 6 partidos: Eduardo Darias, Germán Pezzella, Ignacio Alegre y Mauricio Lemos.
- 5 partidos: Franco Romero.
- 4 partidos: Nahuel Herrera.
- 3 partidos: Tomás Olase.
- 2 partidos: Brian Barboza, Franco González, Gonzalo Gelini, Jesús Trindade, Jonathan Rodríguez y Luis Angulo.
- 1 partido: Diego Laxalt, Facundo Batista y Stiven Muhlethaler.
Peñarol no repitió el 11 en 10 fechas del Clausura
Fecha 2: Peñarol 2-1 Central Español
Washington Aguerre;
Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera;
Javier Cabrera (75' Lucas Hernández), Nicolás Fernández, Eric Remedi, Eduardo Darias (75' Ignacio Alegre);
Leonel Jaime (75' Luis Angulo);
Abel Hernández (68' Leandro Umpiérrez), Matías Arezo.
Fecha 3: Deportivo Maldonado 0-0 Peñarol
Washington Aguerre;
Franco Romero, Lucas Ferreira (45’, Brian Barboza), Maximiliano Olivera;
Javier Cabrera (87’, Stiven Muhlethaler), Eduardo Darias, Eric Remedi (70’, Diego Laxalt), Thiago Espinosa;
Leonel Jaime;
Matías Arezo (87’, Facundo Batista), Abel Hernández (45’, Leandro Umpiérrez).
Fecha 4: Peñarol 0-1 Nacional
Washington Aguerre;
Lucas Ferreira (45' Brian Barboza), Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera;
Javier Cabrera (72' Luis Angulo), Nicolás Fernández (72' Eric Remedi), Eduardo Darias, Thiago Espinosa (57' Lucas Hernández);
Leonel Jaime;
Abel Hernández (57' Gonzalo Gelini), Matías Arezo.
Fecha 5: Danubio 0-4 Peñarol
Washington Aguerre;
Lucas Ferreira, Mauricio Lemos (60' Germán Pezzella), Maximiliano Olivera;
Eduardo Darias (70' Jonathan Rodríguez), Eric Remedi (60' Tomás Olase), Roberto Fernández, Thiago Espinosa;
Leonel Jaime, Leandro Umpiérrez (77' Gonzalo Gelini);
Matías Arezo (60' Abel Hernández).
Fecha 6: Peñarol 3-1 Albion
Washington Aguerre;
Germán Pezzella (67' Franco Romero), Mauricio Lemos, Lucas Ferreira;
Javier Cabrera (67' Thiago Espinosa), Eric Remedi, Nicolás Fernández, Eduardo Darias (75' Ignacio Alegre);
Leonel Jaime (84' Lucas Hernández), Leandro Umpiérrez;
Matías Arezo (75' Abel Hernández).
Fecha 7: Cerro 1-2 Peñarol
Washington Aguerre;
Germán Pezzella, Mauricio Lemos (45' Franco Romero), Maximiliano Olivera;
Javier Cabrera (80' Tomás Olase), Eric Remedi, Nicolás Fernández (62' Abel Hernández), Thiago Espinosa (62' Lucas Hernández);
Leandro Umpiérrez, Leonel Jaime (80' Ignacio Alegre);
Matías Arezo.
Fecha 8: Peñarol 2-1 Boston River
Washington Aguerre;
Lucas Ferreira (46' Franco Romero), Germán Pezzella (46' Nahuel Herrera), Maxi Olivera;
Javier Cabrera (60' Lucas Hernández), Nicolás Fernández, Eric Remedi, Thiago Espinosa (74' Abel Hernández);
Leonel Jaime (89' Ignacio Alegre), Leandro Umpiérrez;
Matías Arezo.
Fecha 1: Montevideo City Torque 1-1 Peñarol
Washington Aguerre;
Franco Romero (30' Ignacio Alegre), Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera (30' Thiago Espinosa);
Javier Cabrera (57' Jesús Trindade), Nicolás Fernández (73' Lucas Hernández), Eric Remedi, Leandro Umpiérrez;
Leonel Jaime, Matías Arezo (73' Abel Hernández).
Fecha 9: Peñarol 1-0 Racing
Washington Aguerre;
Lucas Ferreira, Germán Pezzella, Nahuel Herrera (68' Mauricio Lemos);
Javier Cabrera, Eric Remedi, Jesús Trindade (68' Jonathan Rodríguez), Thiago Espinosa (88' Lucas Hernández);
Leonel Jaime (88' Franco González), Leandro Umpierrez;
Matías Arezo (92' Tomás Olase).
Fecha 10: Peñarol 1-1 Progreso
Washington Aguerre;
Germán Pezzella, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera (45' Ignacio Alegre);
Javier Cabrera, Eric Remedi, Nicolás Fernández (45' Abel Hernández), Thiago Espinosa (70' Lucas Hernández);
Leonel Jaime (77' Franco González), Leandro Umpiérrez (60' Eduardo Darias);
Matías Arezo.
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