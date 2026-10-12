Peñarol no repitió el 11 en 10 fechas del Clausura: los 29 jugadores que usó Diego Aguirre en cada partido

A veces obligado por las diferentes lesiones que sufrió el plantel y otras por decisiones del propio Diego Aguirre, Peñarol cumplió las primeras 10 fechas del Torneo Clausura sin repetir ni una sola vez el equipo titular de cada partido.

Es verdad que hoy quizás el 90% del 11 ideal aurinegro sale de memoria, al menos en la percepción del entrenador y en base a las preferencias que manifiesta en cada partido. Pero generalmente ha habido una o dos bajas obligadas, o un cambio táctico en algún puesto determinado de la cancha, que contribuyen para esta estadística peculiar.

Para entender cada cambio y las bajas que sufrió el equipo, es necesario comprender la evolución del esquema táctico que fue puliendo la Fiera a medida que avanzó el campeonato.

Luego de coronar el Torneo Intermedio con aquella goleada sobre Wanderers, Aguirre empezó a probar la línea de tres defensas, porque entendió que tenía zagueros de calidad en su plantel y le podía encomendar mayor recorrido por las bandas a futbolistas con esas cualidades. Además, algo que siempre fue característico de la conducción de Diego Aguirre: la adaptación del esquema para encontrar la forma de que sus mejores futbolistas convivan en cancha.

Con tres centrodelanteros disponibles, primero intentó con un doble nueve que formaron Arezo y Abel Hernández. Pero eso duró hasta el clásico y cambió al segundo por otro mediapunta para darle al equipo más dinámica y conexión entre mediocampo y ataque. Por otro lado, el arco es algo que nunca cambió: Aguerre atajó el 100% de los minutos del Clausura.

La línea de tres del fondo sí sufrió modificaciones por la cantidad de opciones que hay para el fondo: alternaron Ferreira, Lemos, Herrera, Romero, más tarde Pezzella, y ocasionalmente los juveniles Barboza y Facundo Álvez.

Javier Cabrera es fijo en el carril derecho, mientras que por izquierda han alternado Thiago Espinosa y Eduardo Darias. El regreso de Trindade le dio ahora otra alternativa al doble cinco.

Por último, tanto Arezo como el doble enganche de Jaime y Umpiérrez hace rato viene siendo un tridente fijo del equipo Carbonero.

El festejo de Matías Arezo tras el gol en el partido entre Montevideo City Torque y Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Los 29 jugadores que usó Diego Aguirre en cada partido

10 partidos : Washington Aguerre, Matías Arezo, Leonel Jaime y Eric Remedi.

: Washington Aguerre, Matías Arezo, Leonel Jaime y Eric Remedi. 9 partidos : Abel Hernández, Javier Cabrera, Leandro Umpiérrez, Lucas Ferreira y Thiago Espinosa.

: Abel Hernández, Javier Cabrera, Leandro Umpiérrez, Lucas Ferreira y Thiago Espinosa. 8 partidos : Lucas Hernández y Nicolás Fernández.

: Lucas Hernández y Nicolás Fernández. 7 partidos : Maxi Olivera.

: Maxi Olivera. 6 partidos : Eduardo Darias, Germán Pezzella, Ignacio Alegre y Mauricio Lemos.

: Eduardo Darias, Germán Pezzella, Ignacio Alegre y Mauricio Lemos. 5 partidos : Franco Romero.

: Franco Romero. 4 partidos : Nahuel Herrera.

: Nahuel Herrera. 3 partidos : Tomás Olase.

: Tomás Olase. 2 partidos : Brian Barboza, Franco González, Gonzalo Gelini, Jesús Trindade, Jonathan Rodríguez y Luis Angulo.

: Brian Barboza, Franco González, Gonzalo Gelini, Jesús Trindade, Jonathan Rodríguez y Luis Angulo. 1 partido: Diego Laxalt, Facundo Batista y Stiven Muhlethaler.

El festejo de los jugadores de Peñarol tras el gol de Leonel Jaime ante Cerro en el Tróccoli. Foto: Leonardo Mainé.

Peñarol no repitió el 11 en 10 fechas del Clausura

Fecha 2: Peñarol 2-1 Central Español

Washington Aguerre;

Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera;

Javier Cabrera (75' Lucas Hernández), Nicolás Fernández, Eric Remedi, Eduardo Darias (75' Ignacio Alegre);

Leonel Jaime (75' Luis Angulo);

Abel Hernández (68' Leandro Umpiérrez), Matías Arezo.

Fecha 3: Deportivo Maldonado 0-0 Peñarol

Washington Aguerre;

Franco Romero, Lucas Ferreira (45’, Brian Barboza), Maximiliano Olivera;

Javier Cabrera (87’, Stiven Muhlethaler), Eduardo Darias, Eric Remedi (70’, Diego Laxalt), Thiago Espinosa;

Leonel Jaime;

Matías Arezo (87’, Facundo Batista), Abel Hernández (45’, Leandro Umpiérrez).

Fecha 4: Peñarol 0-1 Nacional

Washington Aguerre;

Lucas Ferreira (45' Brian Barboza), Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera;

Javier Cabrera (72' Luis Angulo), Nicolás Fernández (72' Eric Remedi), Eduardo Darias, Thiago Espinosa (57' Lucas Hernández);

Leonel Jaime;

Abel Hernández (57' Gonzalo Gelini), Matías Arezo.

Fecha 5: Danubio 0-4 Peñarol

Washington Aguerre;

Lucas Ferreira, Mauricio Lemos (60' Germán Pezzella), Maximiliano Olivera;

Eduardo Darias (70' Jonathan Rodríguez), Eric Remedi (60' Tomás Olase), Roberto Fernández, Thiago Espinosa;

Leonel Jaime, Leandro Umpiérrez (77' Gonzalo Gelini);

Matías Arezo (60' Abel Hernández).

Fecha 6: Peñarol 3-1 Albion

Washington Aguerre;

Germán Pezzella (67' Franco Romero), Mauricio Lemos, Lucas Ferreira;

Javier Cabrera (67' Thiago Espinosa), Eric Remedi, Nicolás Fernández, Eduardo Darias (75' Ignacio Alegre);

Leonel Jaime (84' Lucas Hernández), Leandro Umpiérrez;

Matías Arezo (75' Abel Hernández).

Fecha 7: Cerro 1-2 Peñarol

Washington Aguerre;

Germán Pezzella, Mauricio Lemos (45' Franco Romero), Maximiliano Olivera;

Javier Cabrera (80' Tomás Olase), Eric Remedi, Nicolás Fernández (62' Abel Hernández), Thiago Espinosa (62' Lucas Hernández);

Leandro Umpiérrez, Leonel Jaime (80' Ignacio Alegre);

Matías Arezo.

Fecha 8: Peñarol 2-1 Boston River

Washington Aguerre;

Lucas Ferreira (46' Franco Romero), Germán Pezzella (46' Nahuel Herrera), Maxi Olivera;

Javier Cabrera (60' Lucas Hernández), Nicolás Fernández, Eric Remedi, Thiago Espinosa (74' Abel Hernández);

Leonel Jaime (89' Ignacio Alegre), Leandro Umpiérrez;

Matías Arezo.

Fecha 1: Montevideo City Torque 1-1 Peñarol

Washington Aguerre;

Franco Romero (30' Ignacio Alegre), Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera (30' Thiago Espinosa);

Javier Cabrera (57' Jesús Trindade), Nicolás Fernández (73' Lucas Hernández), Eric Remedi, Leandro Umpiérrez;

Leonel Jaime, Matías Arezo (73' Abel Hernández).

Fecha 9: Peñarol 1-0 Racing

Washington Aguerre;

Lucas Ferreira, Germán Pezzella, Nahuel Herrera (68' Mauricio Lemos);

Javier Cabrera, Eric Remedi, Jesús Trindade (68' Jonathan Rodríguez), Thiago Espinosa (88' Lucas Hernández);

Leonel Jaime (88' Franco González), Leandro Umpierrez;

Matías Arezo (92' Tomás Olase).

Fecha 10: Peñarol 1-1 Progreso

Washington Aguerre;

Germán Pezzella, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera (45' Ignacio Alegre);

Javier Cabrera, Eric Remedi, Nicolás Fernández (45' Abel Hernández), Thiago Espinosa (70' Lucas Hernández);

Leonel Jaime (77' Franco González), Leandro Umpiérrez (60' Eduardo Darias);

Matías Arezo.

