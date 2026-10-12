Jadson Viera, tras igualar frente a Tallares, se juega su cargo en Independiente en el clásico ante Racing

El ciclo de Jadson Viera en Independiente parece depender de un partido clave que es el clásico de Avellaneda frente a Racing. Será este domingo en el Cilindro, desde la hora 14:45. Los números del exentrenador de Nacional en el Rojo no son buenos y el duelo ante la Academia puede marcar su futuro.

Independiente sumó su segundo encuentro sin victorias al igualar 0-0 ante Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempes por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Zona A. “El equipo hizo todo por ganar; un primer tiempo parejo y en el segundo hizo todo por ganar”, comentó Viera en conferencia de prensa.

El exjugador de Nacional y Danubio llegó a su séptimo encuentro al mando del elenco Rojo donde sumó dos victorias, tres empates y dos derrotas. Asimismo, Independiente se encuentra en la quinta posición de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, por lo que se estaría clasificando a los playoffs por el título.

Cabe destacar que los ocho primeros de la Zona A y B son los que consiguen sus pasajes para disputar los octavos de final del certamen del fútbol argentino.

Jadson Viera junto a su cuerpo técnico en Independiente. Foto: @Independiente.

Durante la conferencia de prensa, le consultaron a Viera cómo se sentía de cara a este encuentro, ya que venía de padecer la dura goleada ante Instituto de Córdoba por 4-1 en el Libertadores de América. “Estaba tranquilo en lo personal. El partido pasado ganando éramos primeros, perdimos y de repente está todo mal”, puntualizó el entrenador.

Viera sabe que es una semana especial para su equipo porque el domingo deberá visitar a Racing —que también viene de mala racha, ya que de los últimos siete partidos obtuvo dos victorias y cinco derrotas—.

Para finalizar, Viera calificó lo que será el duelo ante la Academia. “Nos vamos con un empate, ahora a cambiar la ficha, recuperar jugadores porque el partido del fin de semana es todo. Es a todo o nada”, sentenció el entrenador que fue campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025 con Nacional al vencer en las finales a Peñarol.

La carrera de Jadson Viera como entrenador

Jadson Viera comenzó formando parte del cuerpo técnico de Alexander Medina en Nacional, Talleres de Córdoba, Internacional de Porto Alegre y Vélez Sarsfield. Pero el 1° de enero de 2024 tuvo su primera experiencia como entrenador principal y fue en Boston River.

Al Sastre lo dirigió durante 89 encuentros donde sumó 39 victorias, 20 empates y 30 caídas. Entre esos números logró clasificar a Boston River a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025 y también lo metió en la Copa Sudamericana 2026.

El 28 de octubre de 2025 asumió el desafío de dirigir a Nacional en los últimos dos partidos del Torneo Clausura con el propósito de cerrar la Tabla Anual. Lo consiguió y en las finales venció a Peñarol para proclamarse campeón de la Liga AUF Uruguaya.

Jadson Viera, entrenador de Nacional, se abraza con el vicepresidente Flavio Perchman tras la obtención de la Liga AUF Uruguaya. Foto: Estefanía Leal.

Su estadía fue de 12 encuentros en el albo en los que cosechó cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Y el pasado 18 de agosto asumió como nuevo entrenador de Independiente.