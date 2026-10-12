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El País Ovación Fútbol

Jadson Viera, tras igualar frente a Tallares, se juega su cargo en Independiente en el clásico ante Racing

“Es a todo o nada”, sostuvo el director técnico del Rojo en conferencia de prensa sobre lo que será la visita al Cilindro de Avellaneda, a partir de la hora 14:45, para enfrentar a la Academia.

El País
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12/10/2026, 15:45
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Jadson Viera, DT de Independiente.
Jadson Viera, DT de Independiente.
Foto: @Independiente.

El ciclo de Jadson Viera en Independiente parece depender de un partido clave que es el clásico de Avellaneda frente a Racing. Será este domingo en el Cilindro, desde la hora 14:45. Los números del exentrenador de Nacional en el Rojo no son buenos y el duelo ante la Academia puede marcar su futuro.

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Independiente sumó su segundo encuentro sin victorias al igualar 0-0 ante Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempes por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Zona A. “El equipo hizo todo por ganar; un primer tiempo parejo y en el segundo hizo todo por ganar”, comentó Viera en conferencia de prensa.

El exjugador de Nacional y Danubio llegó a su séptimo encuentro al mando del elenco Rojo donde sumó dos victorias, tres empates y dos derrotas. Asimismo, Independiente se encuentra en la quinta posición de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, por lo que se estaría clasificando a los playoffs por el título.

Cabe destacar que los ocho primeros de la Zona A y B son los que consiguen sus pasajes para disputar los octavos de final del certamen del fútbol argentino.

Jadson Viera junto a su cuerpo técnico en Independiente.
Jadson Viera junto a su cuerpo técnico en Independiente.
Foto: @Independiente.

Durante la conferencia de prensa, le consultaron a Viera cómo se sentía de cara a este encuentro, ya que venía de padecer la dura goleada ante Instituto de Córdoba por 4-1 en el Libertadores de América. “Estaba tranquilo en lo personal. El partido pasado ganando éramos primeros, perdimos y de repente está todo mal”, puntualizó el entrenador.

Viera sabe que es una semana especial para su equipo porque el domingo deberá visitar a Racing —que también viene de mala racha, ya que de los últimos siete partidos obtuvo dos victorias y cinco derrotas—.

Para finalizar, Viera calificó lo que será el duelo ante la Academia. “Nos vamos con un empate, ahora a cambiar la ficha, recuperar jugadores porque el partido del fin de semana es todo. Es a todo o nada”, sentenció el entrenador que fue campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025 con Nacional al vencer en las finales a Peñarol.

La carrera de Jadson Viera como entrenador

Jadson Viera comenzó formando parte del cuerpo técnico de Alexander Medina en Nacional, Talleres de Córdoba, Internacional de Porto Alegre y Vélez Sarsfield. Pero el 1° de enero de 2024 tuvo su primera experiencia como entrenador principal y fue en Boston River.

Al Sastre lo dirigió durante 89 encuentros donde sumó 39 victorias, 20 empates y 30 caídas. Entre esos números logró clasificar a Boston River a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025 y también lo metió en la Copa Sudamericana 2026.

El 28 de octubre de 2025 asumió el desafío de dirigir a Nacional en los últimos dos partidos del Torneo Clausura con el propósito de cerrar la Tabla Anual. Lo consiguió y en las finales venció a Peñarol para proclamarse campeón de la Liga AUF Uruguaya.

Jadson Viera, entrenador de Nacional, se abraza con el vicepresidente Flavio Perchman tras la obtención de la Liga AUF Uruguaya.
Jadson Viera, entrenador de Nacional, se abraza con el vicepresidente Flavio Perchman tras la obtención de la Liga AUF Uruguaya.
Foto: Estefanía Leal.

Su estadía fue de 12 encuentros en el albo en los que cosechó cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Y el pasado 18 de agosto asumió como nuevo entrenador de Independiente.

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