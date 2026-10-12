Dura baja para Deportivo Maldonado: Segovia no estará para enfrentar a Nacional y se pierde lo que resta del año

El arquero de Deportivo Maldonado, Diego Segovia, sufrió una rotura de ligamento lateral cruzado. Así lo revelaron los estudios luego de que el sanducero debiera ser reemplazado el viernes por Adriano Freitas durante el empate 1-1 ante Liverpool por la décima fecha del Torneo Clausura.

El Pocho, arquero titular del equipo fernandino que está a préstamo desde Independiente, se había sentido en el primer tiempo y continuó jugando pese a que sufrió una lesión en la rodilla izquierda. En el entretiempo se constató que el sector estaba inflamado y el arquero se mantuvo en cancha pero a los 57 no pudo continuar.

El diagnóstico, según confirmó Ovación a través de fuentes del equipo de Maldonado, arrojó una rotura de ligamento cruzado anterior por lo que se perderá el partido con Nacional de la fecha 11 y el resto de la temporada de la Liga AUF Uruguaya.

El equipo de Gabriel Di Noia, que está segundo en la Anual con 59 puntos (Peñarol posee 63) cerrará la etapa el próximo lunes a las 20:00 horas ante el tricolor en el Gran Parque Central. En el Clausura se ubica quinto con 18 puntos, a cuatro del líder Montevideo City Torque.

El Pocho Segovia, sanducero de 26 años, llevaba 28 partidos en el equipo con 12 vallas invictas y 21 goles recibidos entre todas las competiciones.

Los reemplazantes: Freitas y Ortiz

Adriano Freitas en Deportivo Maldonado. Foto: @maldosad

Además de Adriano Freitas, Deportivo Maldonado cuenta con el arquero de la selección Sub 20 de Uruguay, Felipe Ortiz, quien atajará en la Copa AUF Uruguay este miércoles cuando enfrenten a Albion desde las 21 horas en el Domingo Burgueño Miguel y ocupará el lugar de segundo golero.