Deportivo Maldonado 0-0 Liverpool en vivo por el Clausura: puntos vitales pensando en la definición del año

Deportivo Maldonado y Liverpool cierran la jornada de viernes del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026 con un partidazo (20:00) donde ambos equipos se juegan puntos vitales pensando en la Tabla Anual y también en la pelea por el liderazgo del último certamen corto del año.

El fernandino, escolta de Peñarol en la Tabla Anual, no solo mira la acumulada porque en caso de cosechar las tres unidades alcanzará al propio equipo negriazul en la segunda posición del Torneo Clausura quedando a una unidad de lo más alto de la tabla.

Mientras tanto, los de Jorge Fossati buscan volver a liderar la tabla del último torneo corto esa que perdieron —al menos de forma momentánea— con Montevideo City Torque que ganó en el partido de primera hora de este viernes ante Danubio.

Deportivo Maldonado: Diego Segovia; Juan Martín Ginzo, Nicolás Fuica, Facundo Tealde, Juan Manuel Ramos; Camilo Mayada, Maximiliano González, Gonzalo Sosa, Santiago Ramírez; Renato César, Cayetano Bolzán. DT: Gabriel Di Noia.

Liverpool: Mathías Bernatene; Enzo Castillo, Santiago Strasorier, Agustín Cayetano; Rafael Haller, Nicolás Garayalde, Lucas Acosta, Ramiro Degregorio, Kevin Lewis; Federico Martínez, Facundo Barcelo (17' Diego Romero). DT: Jorge Fossati.

Amarilla: Nicolás Fuica, Santiago Ramírez (DM).

Hora: 20:00

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Marcos Rosamen y Heber Godoy

Cuarto: Jonathan de León

VAR: Daniel Fedorczuk y Federico Arman

Estadio: Estadio Domingo Burgueño Miguel