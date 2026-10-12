“Puteándome con Rodrigo Saravia”: el intercambio con un hincha de Wanderers que pasó de la cancha a redes sociales
Luego del segundo gol de Boston River en el Parque Viera, se calentó el ambiente y Cachete tuvo varios intercambios con los parciales Bohemios. La siguieron después del partido.
El Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya entró en una etapa donde todos los equipos se están jugando algo: la pelea por el título, la permanencia, las copas o incluso la continuidad de un cuerpo técnico. El pasado fin de semana Boston River le ganó 3-1 a Montevideo Wanderers en el Parque Viera y el Bohemio quedó nuevamente igualado con Cerro en el límite entre el descenso y la salvación. Al finalizar el partido hubo un particular intercambio entre Rodrigo Saravia, volante del Sastre, e hinchas locales y el diálogo con uno de ellos comenzó en la cancha y terminó en redes sociales.
Boston, que venía de empatar sin goles ante Juventud en Florida, en el debut de Jorge Cazulo como entrenador, se quedó con los tres puntos en el Prado y dejó otra vez al equipo de Mathías Corujo igualado con el Villero; a quien había vencido la fecha anterior en el Tróccoli.
Para el Sastre era importante sumar para engrosar el promedio de cara a la próxima temporada y para el Bohemio, hasta fin de año, serán todas finales. En el segundo gol de Boston, el Viera subió de temperatura. Martín González había abierto la cuenta y Facundo Labandeira lo había empatado para los locales, pero en el segundo tiempo un gol en contra de Nicolás Cabral volvió a adelantar a la visita; que festejó el gol con gran efusividad y muy cerca de los hinchas locales.
En el transcurso de esta temporada, Wanderers movió el banco de suplentes visitante también a la tribuna local y González, capitán de Boston, festejó muy cerca de los hinchas Bohemios que no lo tomaron nada bien y comenzaron a insultarse. Mientras más insultaban, más festejaban los del Sastre.
Rodrigo Saravia, de los últimos en salir de la cancha porque brindó una entrevista a la televisión, dejó el campo de juego haciendo un gesto en alusión al “carácter” que tuvo su equipo y se tomó los genitales. También se tomó una foto junto a su hermano y compañero de equipo Facundo, antes de irse a vestuarios. Mientras se tomaba la instantánea, se reía en un intercambio que iba subiendo de grado particularmente con uno de los parciales locales.
@g0nzal01902 Vamo arriba, lo lindo del futbol. Termina bien tu cumple papá !💪🏽— 𝓡.𝓢 🦁 (@rodriigosaravia) October 11, 2026
“Gran manera de pasar mi cumpleaños puteándome con Rodrigo Saravia, peak (pico) total del gagaísmo”, escribió Gonzalo, hincha de Wanderers, en su cuenta de X (ex Twitter). Ya estaba mucho más calmado y Rodrigo Saravia también.
Cachete vio la publicación y decidió contestarle. “Vamo arriba, lo lindo del fútbol. Terminá bien tu cumple papá!”, escribió el jugador de Boston River y Gonzalo quedó sorprendido y agradecido. “Rodrigo, si lees esto: Sos un fenómeno, mis respetos totales hacia vos”.
Resumen: Wanderers 1-3 Boston River
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