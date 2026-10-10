"Queremos felicitar al Real Madrid": la irónica chicana del Atleti que tiene que ver con Federico Valverde

El Atlético de Madrid volvió a calentar la rivalidad con el Real Madrid, esta vez fuera de la cancha y con Federico Valverde como protagonista. El Colchonero publicó un mensaje irónico en su cuenta oficial de X referido a la rápida recuperación del mediocampista uruguayo, que volvió a entrenar con sus compañeros y fue convocado para el partido ante Villarreal por LaLiga española este sábado a las 16:00.

“Queremos felicitar al Real Madrid por seguir haciendo historia al demostrar que el 100% de la comunidad médica mundial estaba equivocada”, escribió el Atlético. La publicación estuvo acompañada por los hashtags #RecuperaciónMilagrosa, #ParteMédico, #EsguinceGrado3 e #HistoriaQueTúHiciste, en una clara alusión al diagnóstico que había comunicado el club merengue.

Queremos felicitar al @RealMadrid por seguir haciendo historia al demostrar que el 100% de la comunidad médica mundial estaba equivocada.

#RecuperaciónMilagrosa #ParteMédico #EsguinceGrado3 #HistoriaQueTúHiciste — Atlético de Madrid (@Atleti) October 9, 2026

¿Por qué el Atlético se burló de la recuperación de Valverde? El origen de la chicana está en el derbi madrileño del 20 de setiembre. Durante aquel encuentro, que terminó con triunfo 2-1 del Atlético, Valverde recibió una dura entrada del surcoreano Kang-in Lee en el tobillo izquierdo. El uruguayo debió abandonar el partido y, dos días después, el Real Madrid informó que los estudios médicos habían confirmado un esguince de grado tres.

La jugada también generó polémica arbitral, ya que Lee no fue expulsado. Posteriormente, el Comité Técnico de Árbitros consideró que la acción debió castigarse con tarjeta roja. La lesión, además, alimentó la preocupación por el tiempo que el volante podía permanecer fuera de las canchas.

"UN PÉSIMO ARBITRAJE DECIDE EL DERBI". Así fue el posteo del Real Madrid, luego de la derrota 2-1 ante el Atleti, con una foto de la durísima infracción de Kang In Lee sobre Fede Valverde... ¿debió haber sido expulsado? 📺 Mirá #LaLiga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/XqUMIXOEyp — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026

Sin embargo, la evolución del futbolista fue más rápida de lo esperado. Este viernes, apenas 18 días después del derbi, Valverde se entrenó con normalidad junto al resto del plantel y finalmente ingresó en la convocatoria del entrenador José Mourinho para el encuentro de este sábado frente al Villarreal. Su presencia en la lista fue suficiente para que el Atlético lanzara su provocación en redes sociales.

Valverde también se perdió la gira de Uruguay. La lesión no tuvo consecuencias únicamente para el Real Madrid. Valverde también quedó afuera de la convocatoria de la selección uruguaya para la gira asiática de la fecha FIFA, en la que la Celeste enfrentó a Japón, Corea del Sur e India con una derrota ante los nipones y victorias por goleada en los siguientes dos partidos.

El mediocampista no viajó con el equipo dirigido por Diego Forlán y fue sustituido en la convocatoria por Emiliano Martínez, futbolista del Palmeiras. La decisión se tomó después de evaluar su situación física, con el objetivo de que continuara la recuperación en Madrid y evitara exponerse a los largos desplazamientos de la gira.

Así, mientras Uruguay afrontó sus tres amistosos sin uno de sus principales referentes y capitanes, Valverde avanzó en su recuperación hasta volver a estar a disposición de Mourinho antes de lo que muchos esperaban.

El posteo del Atlético convirtió ese regreso en un nuevo capítulo de la rivalidad entre los dos clubes madrileños. La ironía rojiblanca apuntó directamente al parte médico del Real Madrid y a la rapidez de la recuperación, aunque la publicación, por sí sola, no demuestra que el diagnóstico inicial fuera incorrecto.