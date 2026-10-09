Tras la polémica con Portugal, Cristiano Ronaldo alcanzó los 980 goles ante el equipo de Darwin Núñez

Cristiano Ronaldo volvió a jugar luego de la polémica con la selección de Portugal —donde abandonó la concentración por un conflicto con su entrenador, Jorge Jesus— y lo hizo con su gol 980, frente al Diriyah de Darwin Núñez.

El máximo goleador activo del mundo dio un paso más hacia la cifra milenaria luego de abrir la cuenta a los 23' en la goleada 3-0 del Al-Nassr, que quedó puntero junto al Al-Qadsiah de Nahitan Nández.

هدف النصر الأول عن طريق كريستيانو رونالدو ⚽️🟡 بصوت معلّق «ثمانية» @SulimanAlshrif_ ومحلّل «ثمانية» @Ahmed1Afify 🎙️ #النصر_الدرعية | #دوري_روشن_السعودي https://t.co/iyeIeBKsd2 — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 9, 2026

El gol llegó luego de una buena trepada por izquierda de Kinglsey Coman, que trazó una diagonal hacia el medio, sacó un remate a colocar de zurda, y luego de una buena atajada de Waleed Abdullah, el portugués empujó a arco vacío.

Con el tanto el portugés rompió un mes de sequía goleadora. Su último festejo había sido ante Abha, el 9 de setiembre, cuando abrió la cuenta del triunfo 2-1 de su equipo.

12 minutos después Al-Nassr festejó el segundo por intermedio de Samú Costa, que aprovechó un muy buen centro de João Félix para encaminar el partido.

هدف النصر الثاني عن طريق سامو كوستا 🟡⚽️ بصوت معلّق «ثمانية» @SulimanAlshrif_ ومحلّل «ثمانية» @Ahmed1Afify 🎙️ #النصر_الدرعية | #دوري_روشن_السعودي https://t.co/dRmUq8JoXv — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 9, 2026

Jugado al ataque, Diriyah permitió un contraataque a Coman, que en una extensa corrida desde media cancha, definió mano a mano ante Abdullah para sellar la goleada a los 77'.

كومان يحرز هدفه الأول في الموسم الحالي 🎯🇫🇷 #النصر_الدرعية | #دوري_روشن_السعودي https://t.co/K0aUKgkpI8 — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 9, 2026

Tras su exitoso pasaje por la selección de Uruguay, Núñez completó los 90 minutos y no intentó remates al arco. El jugador que está a préstamo desde el Al-Hilal lleva tres goles en seis partidos disputados con el equipo al que arribó este último mercado de pases.

Este sábado habrá un estelar choque entre Al-Hilal y Al-Ittihad, donde el vencedor quedará como único puntero de la liga árabe.

La carrera por los 1.000 goles para Ronaldo continuará el lunes, cuando su equipo reciba al Neftchi de Uzbekistán por la AFC Champions League Elite.

Por su parte, Darwin volverá a salir a escena el jueves, enfrentando al Al-Riyadh por la liga.