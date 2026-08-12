Cómo es la dieta de Cristiano Ronaldo a los 41 años y qué alimentos evita para mantener el rendimiento

A los 41 años, Cristiano Ronaldo sigue compitiendo al máximo nivel y mantiene un objetivo que parecía improbable cuando comenzó su carrera: llegar a los 1.000 goles. Su permanencia en la alta competencia no depende únicamente de su talento o de las horas de entrenamiento. El descanso y la alimentación también ocupan un lugar central en la preparación del futbolista portugués.

Su dieta fue adaptándose a las exigencias de cada etapa de su carrera. Hoy, el objetivo es sostener la masa muscular, conservar un bajo porcentaje de grasa y disponer de energía suficiente para afrontar el desgaste físico de los partidos y los entrenamientos. El chef que acompaña al delantero durante su etapa en el fútbol saudí dio a conocer algunos de los alimentos que forman parte de su alimentación habitual.

La alimentación del futbolista prioriza alimentos frescos y fuentes de proteínas, además de vegetales que aportan vitaminas, minerales y fibra. El día suele comenzar con palta y huevos. El primero aporta grasas saludables y contribuye a la sensación de saciedad, mientras que los huevos ofrecen proteínas necesarias para el mantenimiento y desarrollo de la masa muscular. El desayuno se completa con café, cuya cafeína puede aportar un estímulo antes de la actividad física.

En el almuerzo, la combinación habitual incluye verduras, pollo y pescado. Se trata de una comida que reúne proteínas magras y nutrientes provenientes de los vegetales, además de grasas en cantidades controladas. Para la cena, el futbolista vuelve a recurrir a fuentes de proteínas como carne o pescado, acompañadas de verduras. También incorpora un pequeño refrigerio antes de dormir, pensado para evitar una comida demasiado abundante durante la noche.

Cristiano Ronaldo en el partido entre Portugal y Croacia. Foto: AFP.

Más que seguir una alimentación basada en un único alimento, la estrategia apunta a mantener un patrón relativamente simple: proteínas de calidad, vegetales y grasas saludables, con comidas adaptadas a las demandas del entrenamiento.

La selección de alimentos también incluye aquello que queda fuera del menú habitual. Entre los productos que Ronaldo redujo o eliminó de su alimentación se encuentran los azúcares y los lácteos. También evita habitualmente el pan y la pasta, especialmente aquellos elaborados con harinas refinadas.

Alimentación saludable. Foto: Freepik.

La lógica detrás de esta elección está relacionada con el objetivo de evitar excesos y mantener una disponibilidad de energía estable durante el día. Para un deportista de alto rendimiento, el peso corporal, la composición muscular y la recuperación son variables que pueden influir directamente en su desempeño.

Sin embargo, esto no significa que eliminar estos alimentos sea necesario para todas las personas. La alimentación de un futbolista profesional responde a unas necesidades energéticas y físicas muy específicas y está diseñada en función de su entrenamiento, composición corporal y objetivos deportivos.

La alimentación es apenas una pieza del esquema que permite a Ronaldo prolongar su carrera. A ella se suman años de entrenamiento, recuperación, descanso y seguimiento profesional. A los 41 años, mantener el rendimiento que exige el fútbol de elite requiere adaptar cada uno de esos factores. En su caso, la dieta busca acompañar un cuerpo que continúa sometido a grandes exigencias físicas y que necesita conservar fuerza, velocidad y capacidad de recuperación.

Por eso, más que un alimento concreto, la clave de su estrategia parece estar en la regularidad y el control de los hábitos. Una alimentación planificada, combinada con entrenamiento y descanso, forma parte de la rutina que el portugués utiliza para intentar extender al máximo su carrera profesional.

Con base en El Tiempo/GDA