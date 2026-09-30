Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal: "A su debido tiempo contaré la verdad a todos"

Cristiano Ronaldo anunció a través de sus redes sociales que abandonó la concentración de la selección de Portugal luego de las declaraciones del entrenador Jorge Jesús donde dejó en claro el futbolista del Al Nassr no iba a disputar los próximos partidos por Liga de Naciones ante Noruega y Dinamarca.

"Tras la conferencia de prensa del Seleccionador Nacional, y en el seguimiento de una conversación con el Presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de dejar el stage de la Selección Nacional. A su tiempo, diré la verdad a todos los Portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre me dediqué. Ahora es tiempo de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", afirmó Ronaldo a través de sus redes sociales.

Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional.



A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que… pic.twitter.com/j8Qrws9KTS — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 30, 2026

Cristiano Ronaldo no se entrenó con su selección este miércoles, en la previa del partido ante Dinamarca en la Liga de Naciones de la UEFA y se sumó a que Jorge Jesús, el entrenador, negara cualquier conflicto con él y asegurara que estaría junto al resto de sus compañeros. En la conferencia de prensa previa a la práctica de reconocimiento en el Parken Stadion de Copenhague, Jorge Jesús fue preguntado por un eventual conflicto con Cristiano Ronaldo, que fue suplente sin llegar a jugar en la victoria 2-1 del domingo en Noruega.

Al término de ese partido en Oslo, CR7 se retiró directamente a los vestuarios, sin unirse a sus compañeros para ir a saludar a los hinchas portugueses presentes en el estadio. "No hubo ningún incidente", aseguró el entrenador de 72 años en su intervención ante los periodistas. "No hay ningún jugador, y yo también fui jugador, que se quede contento después de pasar 20 o 30 minutos calentando para luego no entrar", relativizó Jorge Jesus.

El técnico explicó que tuvo una charla con Cristiano Ronaldo en la que le dijo antes del partido que no iba a ser titular ante Noruega, pero que quizás podía jugar algún minuto. "Luego, como entrenador, decidí que no entrara. No hay que hacer de eso un incidente", subrayó. Jorge Jesús también desmintió que Cristiano se negara a entrenar el martes, como habían sugerido varios medios portugueses, y puntualizó que tuvo que realizar ejercicios individuales.

Cristiano Ronaldo en la derrota de Portugal ante España por el Mundial 2026. Foto: AFP.

Ante los periodistas, Jorge Jesús había adelantado poco antes que el titular en el ataque ante Dinamarca iba a ser Gonçalo Ramos. "Si todo va con normalidad, es Gonçalo el que va a jugar. Si lo necesito (a Cristiano Ronaldo), entrará. Si no lo necesito, no entrará", zanjó.

Lo ocurrido deja la incógnita sobre qué ocurrirá con el futuro del futbolista en la selección de Portugal teniendo en cuenta sus 41 años y el particular vínculo que tiene con el entrenador que ya lo dirigió en el Al Nassr y que atraviesa su primera experiencia como entrenador del equipo luso.

Cristiano Ronaldo es el máximo anotador de la historia de la selección con 146 goles en un total de 243 partidos disputados. Además fue campeón de la Eurocopa en 2016, así como también se impuso en Liga de Naciones en las temporadas 2019 y 2025.

Con información de AFP