Valverde, a 18 días de su lesión que lo sacó de la selección, vio el alta y fue convocado por Real Madrid

Federico Valverde fue una de las bajas de la selección de Uruguay de Diego Forlán para la gira por Asia en setiembre y octubre a raíz de un “esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo”. Eso lo informó el Real Madrid el pasado 22 de setiembre y este viernes el Pajarito se metió en la lista de convocados del entrenador José Mourinho para el choque de este sábado.

El Pajarito se sumó a los entrenamientos del conjunto Merengue pensando en lo que será el encuentro ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu, desde la hora 16:00, (DSports y DGO).

En ese sentido, el entrenador José Mourinho confesó que la gran duda de la convocatoria madridista era el volante uruguayo. “Valverde es el problema que ha llegado hasta hoy. Hoy tendremos que decidir cómo va a ser mañana".

Federico Valverde en su regreso a los entrenamientos con el Real Madrid. Foto: Real Madrid.

Finalmente, Valverde logró meterse en la convocatoria del director técnico portugués para medirse con el elenco que posee al uruguayo Santiago Mouriño tras 18 días de recuperación de su lesión en el tobillo.

Esa lesión lo dejó afuera de los amistosos de la Celeste ante Japón, Corea del Sur e India y en la que había mucho resguardo porque se hablaba de que podía llevarle más tiempo la recuperación.

No obstante, el capitán del Real Madrid podría estar para recibir al Submarino Amarillo con la necesidad de cosechar una victoria importante para no perderle pisada al líder de LaLiga de España, Barcelona.

El Merengue posee 15 unidades en el certamen más importante del fútbol español gracias a cinco victorias y dos derrotas, mientras que el Culé está en lo más alto con puntaje perfecto debido a siete victorias.

Eso no será lo único que tendrá en el horizonte cercano el Real Madrid de Valverde, ya que el próximo miércoles visitará a la Roma de Italia por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. Será en el Olímpico de Roma, desde la hora 16:00.

Se tratará del segundo choque del Merengue en la competencia internacional más importante del fútbol europeo, debido a que su debut se dio el pasado 8 de setiembre en la victoria 2-1 ante Inter de Milán. Ese día, Valverde convirtió el 2-0 parcial.

Los números de Federico Valverde en la temporada

Federico Valverde en Real Madrid. Foto: Real Madrid.

Federico Valverde acumula ocho encuentros disputados en la temporada con la camiseta del Real Madrid entre todas las competencias (LaLiga y la Champions League) donde marcó un gol, brindó una asistencia y recibió una amarilla.

De esos ocho encuentros, en cinco completó los 90 minutos y en uno solo disputó apenas disputó un tiempo (la victoria 4-1 ante Rayo Vallecano).