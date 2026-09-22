Nuevo parte médico de Federico Valverde: cuál es su lesión y cuánto tiempo estará de baja en Real Madrid y Uruguay

Aunque las previsiones que manejaban en Real Madrid eran más optimistas, Federico Valverde sufrió un esquince de grado 3 en el tobillo izquierdo, según han diagnosticado los servicios médicos del club.

EL Real Madrid informa en su cuenta de X: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo. Pendiente de evolución".

Nuevo parte médico de Valverde.https://t.co/bAPEDqcJc4 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 22, 2026

El Pajarito fue titular en el pasado derbi ante el Atlético de Madrid en el que su equipo cayó en el estadio Ryhad Metropolitano por 2-1.

La lesión se dio tras recibir, en la primera mitad del derbi madrileño, una dura entrada del surcoreano Kang-in Lee, quien no fue amonestado pese a darle de lleno con el botín. Pese a la quejas, el árbitro apenas cobró falta y el mediocampista siguió jugando, de hecho, completó los 90 minutos.

Esto lo tendrá de baja al menos tres semanas, por lo que regresará tras el parate internacional por la fecha FIFA.

Diego Forlán y los doctores de la sanidad de AUF estuvieron en contacto con el Pajarito para ver cómo evolucionaba hasta último momento y, tras las conversaciones, informó El Espectador y confirmó Ovación, se optó por convocar en su lugar a Emiliano Martínez, volante de Palmeiras.

Si bien no llegará al primer partido el jueves, por una cuestión de distancia, el ex Nacional viajará en las próximas horas a Sendia y se incorporará al equipo para los cruces ante Corea e India.

Día y hora de los tres amistosos de la selección uruguaya

Diego Forlán durante el entrenamiento de la Sub 20 de Uruguay. Foto: @Uruguay.

El primer paso de Cachavacha como interino será cuando se mida ante los nipones en el Q&A Stadium Miyagi, en Rifu, el jueves 24 de setiembre, desde las 19:05 horas locales, con una diferencia horaria de 12 horas más, por lo que serán las 07:05 de Uruguay cuando el juez pite el inicio del encuentro por lo que los locales (17° en el ranking FIFA) nombraron como la Copa Desafío Kirin 2026.

Cuatro días después, el lunes 28 de setiembre, Forlán tendrá su segunda prueba ante Corea del Sur, desde las 08:00 de la mañana de Uruguay en el Estadio Mundialista de Seúl. La selección con la que Uruguay empató 0-0 en Qatar 2022 se encuentra actualmente en el puesto 32° del ranking FIFA y jugará otros tres amistosos con Venezuela, Ecuador y Uzbekistán.

El último amistoso de la Celeste de Forlán será el martes 6 de octubre en el Estadio VYBK en Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental y una de las ciudades más importantes y pobladas de la India.

La lista de convocados de Diego Forlán:

Arqueros: Santiago Mele, Christopher Fiermarín y Thiago Cardozo.

Defensas: Guillermo Varela, Nahitan Nández, Santiago Mouriño, Sebastián Cáceres, Ronald Araujo, José María Giménez, Juan Rodríguez, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria y Joaquín Piquerez.

Volantes: Rodrigo Bentancur, Facundo Bernal, Lucas Torreira, Emiliano Martínez (por Federico Valverde), Rodrigo Zalazar, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo y Giorgian de Arrascaeta.

Delanteros: Martín Satriano, Federico Viñas, Rodrigo Aguirre y Darwin Núñez.

Entre las principales novedades de la nómina están las presencias de jugadores como Thiago Cardozo, Juan Rodríguez y Facundo Bernal, así como también retornos de la talla de Nahitan Nández y Lucas Torreira. A su vez, vuelven a la nómina otros futbolistas como Christopher Fiermarín, Santiago Mouriño y Martín Satriano.