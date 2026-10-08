"¿Sabés lo que es jugar en Peñarol?": Pablo Migliore cocinó en televisión con una camiseta aurinegra y colgado del aire

El argentino Pablo Migliore (44 años), que defendió el arco de Peñarol entre 2014 y 2015 y también fue boxeador, participó este miércoles del programa de MasterChef Argentina a la que acudió con la camiseta aurinegra y cocinó colgado del aire junto a su dupla, el músico Hernán “Mala Fama” Coronel.

El exarquero, que tuvo una extensa carrera en el fútbol argentino en clubes como Boca Juniors, San Lorenzo y Racing, explicó por qué escogió esta vestimenta luego de haber acudido con camisetas como la de Boca Juniors. En el programa que portó la Xeneize, ya había hablado del Mirasol, haciendo referencia a la presión.

"No te voy a mentir, la procesión va por dentro, estoy acostumbrado a la presión. Presión es estar en el arco de Boca con la hinchada atrás o en el arco de Peñarol ¿sabés lo que es jugar en Peñarol?", expresó Migliore.

"Sabes lo que es jugar en Peñarol"



Pablo Migliore en Master Chef pic.twitter.com/uBRjgDKm31 — Nico 👕 (@Nikoo1891) October 7, 2026

A raíz de esa declaración, recibió varios comentarios de apoyo, por lo que optó por retribuir a los Carboneros acudiendo a la edición con la remera aurinegra.

"Cómo te gusta desfilar camisetas", le dijo la conductora Wanda Nara, a lo que el exfutbolista respondió: "Tuve muchos saludos de la gente de Uruguay, en honor a ellos me traje la camiseta de Peñarol. Siempre me pedían".