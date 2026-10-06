“El Espíritu Santo sopló tu nombre”: Dani Alves, en su rol de predicador, apoyó a Flávio Bolsonaro en Brasil

Dani Alves volvió a mezclar fútbol, religión y política. El exlateral de la selección brasileña publicó un video en Instagram en el que manifestó su apoyo a Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal que disputará el balotaje de las elecciones presidenciales de Brasil contra Luiz Inácio Lula da Silva el próximo 25 de octubre. Lo hizo con un discurso cargado de referencias bíblicas y aseguró que su postura responde a lo que denominó “la política de la obediencia”.

“Puede que todo el mundo esté pensando que estoy haciendo política, y vengo a afirmar que sí estoy haciendo política: la política de la obediencia”, expresó Alves en el video. Según explicó, se trata de obedecer aquello que Dios pone “en nuestro corazón, en nuestra boca y en nuestra mente” para transmitirlo a los demás.

El momento más llamativo llegó cuando se dirigió directamente a Bolsonaro. “El Espíritu Santo estaba soplando tu nombre, Bolsonaro, y tu número dos veces”, afirmó. Después le pidió que mantuviera la humildad y sostuvo que el cambio en Brasil no dependerá de la fuerza, la inteligencia o la capacidad de convencer, sino del poder del Espíritu Santo.

Alves comenzó su mensaje citando el libro de Proverbios y contrapuso los gobiernos de “los justos” con los de “los perversos”. A partir de allí preguntó a los brasileños hasta cuándo seguirían soportando el engaño y las promesas incumplidas. Su discurso planteó que Brasil atraviesa un momento de cambio y llamó a los ciudadanos a mantenerse unidos para alcanzar esa transformación.

El exjugador también utilizó una imagen religiosa para cerrar su mensaje. Habló del “ejército de Jehová” como el encargado de llevar ese cambio a la nación y terminó con una advertencia dirigida al país: “Prepárate, nación brasileña, porque tu Rey y tu cambio están cerca”.

El posicionamiento no es completamente nuevo. En 2022, cuando todavía era futbolista profesional, Alves había expresado su respaldo a Jair Bolsonaro, padre de Flávio, durante la campaña por la reelección. Ahora su discurso tiene otro contexto y también muestra el giro que dio su vida pública después de abandonar el fútbol. Desde 2025 se presenta como predicador evangélico y utiliza sus redes sociales para difundir mensajes relacionados con la fe cristiana.

Ese cambio se produjo después de uno de los episodios más difíciles de su vida. Alves fue detenido preventivamente en España en enero de 2023 tras ser acusado de agresión sexual. En febrero de 2024 fue condenado a cuatro años y medio de prisión, pero en marzo de 2025 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó por unanimidad la condena y lo absolvió al considerar que las pruebas no eran suficientes para superar la presunción de inocencia. La Fiscalía y la representación de la denunciante anunciaron recursos contra esa decisión.

Ahora, lejos de las canchas y convertido en una figura religiosa en redes sociales, Alves vuelve a ser noticia por una intervención política. Flávio Bolsonaro fue el candidato más votado en la primera vuelta, con 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% de Lula, y ambos definirán la Presidencia de Brasil en el balotaje del 25 de octubre.

Dani Alves y su transformación a predicador evangélico

Ese cambio de vida está marcado también por uno de los episodios más duros de su historia reciente. Alves permaneció 14 meses detenido en España después de ser acusado de agresión sexual en una discoteca de Barcelona. En 2024 fue condenado en primera instancia, pero en marzo de 2025 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló esa condena y lo absolvió. Desde entonces, el brasileño ha aparecido en distintos espacios religiosos hablando de su conversión y de cómo la fe adquirió un lugar central en su vida.

En julio de este año, durante una predicación en Guatemala, Alves había llegado a decir que se sintió más feliz durante su tiempo en prisión que cuando ganaba millones como futbolista, porque allí, según explicó, había encontrado una relación más profunda con Dios.