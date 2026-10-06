Aceleración de la inflación en Uruguay era "esperable", dijo Oddone tras el dato oficial del IPC

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, aseguró que "era esperable" la aceleración de la inflación en Uruguay durante el mes de setiembre, como reveló el último Índice de Precios del Consumo (IPC) que publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE) el lunes. Con un alza mensual de 0,54%, en los últimos 12 meses pasó de 4,55% a 4,68%, lo que supera levemente la meta del Banco Central (BCU), que es 4,5%.

Según dijo Oddone en rueda de prensa este martes, la situación podía esperarse teniendo en cuenta "el escenario de precios más estresado a nivel global".

"De hecho, los niveles de inflación que habíamos tenido a principios de año todos sabíamos que no eran sostenibles y además no eran deseables por el Banco Central, que tiene una meta de inflación de 4,5%", expresó el ministro, que luego agregó: "Ahora estamos en niveles de inflación que se aproximan más a lo que son los niveles meta de inflación del Banco Central. Hay que estar atentos y vigilantes a que ese nivel de inflación se mantenga en niveles que permitan asegurar esa meta".

Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas de Uruguay. Foto: Leonardo Mainé

Consultado acerca de si el aumento del precio del petróleo a nivel mundial pone en riesgo la meta de inflación, Oddone respondió: "El dilema que hay en política económica es reconocer o no lo que está ocurriendo con el precio del petróleo a nivel global".

"Lo que ha hecho el gobierno, como lo muestra la diferencia entre el Precio de Paridad de Información (PPI) y el precio efectivo al público, sobre todo en gasoil, es ir postergando, ir moderando y amortiguando el escenario de traslado a precios domésticos. En todo el mundo está ocurriendo un aumento de la tasa de inflación como consecuencia de esto. El gobierno tiene como compromiso firme evitar que esto comprometa la meta por un lado y por tanto erosione el poder adquisitivo de los asalariados, de los jubilados y la gente en general", expresó el ministro.

"El objetivo es cumplir la meta y al mismo tiempo reconocer que el precio internacional del petróleo da lugar a precios de combustibles mayores a los que estaba registrando Uruguay", sentenció.