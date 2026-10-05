La inflación se acelera a 4,68% en 12 meses a setiembre y el Banco Central se apresta a tomar decisión sobre la tasa

El Índice de Precios del Consumo (IPC) registró un alza mensual de 0,54% en setiembre, y la inflación en los últimos 12 meses pasó de 4,55% (a agosto) a 4,68% (a setiembre), según publicó estar tarde el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con esto la inflación pasó levemente la meta del Banco Central (BCU) de 4,5%.

En ocho meses de 2026 la inflación acumulada es de 4,21%.

En una reciente charla para clientes de CPA Ferrere, los economistas Alfonso Capurro y Nicolás Cichevski, socio y gerente senior respectivamente de la firma, señalaron que la inflación cerraría 2026 en 4,7% y el BCU comenzaría a aumentar la tasa de interés.

Capurro puntualizó que la inflación superaría transitoriamente el 5% en el primer trimestre de 2027 y convergería a 4,5% al cierre del próximo año.

Alfonso Capurro. Foto: Leonardo Mainé.

En este marco, espera un aumento de la Tasa de Política Monetaria (TPM) en el Comité de Política Monetaria (Copom) del BCU que se llevara a cabo este jueves y una convergencia gradual hacia un nivel de al menos 6,5% en 2027.

Actualmente la TPM está en 5,75% y el mercado descuenta que el Central la subirá en la reunión del jueves.

“El shock por la guerra persiste y las tasas internacionales consolidan un escenario más restrictivo”, agregó Capurro en esa oportunidad.

La suba de precios en setiembre

Las principales incidencias -expresadas en puntos porcentuales sobre la variación del índice general- provienen fundamentalmente de las divisiones: Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,45), Transporte (-0,06), Recreación, deporte y cultura (0,03), y, Seguros y servicios financieros (0,03).

En Alimentos y bebidas no alcohólicas, hubo un aumento de 1,73% en setiembre. Se destacaron:

• Cereales y productos a base de cereales (+0,67%). Se registran aumentos en Tapas de empanadas (+7,26%).

• Carne y otros productos derivados (+2,43%). Se observan aumentos de precio en Nalga (+3,20%), Bola de lomo (+4,46%), Cuadril (+5,77%), Carne picada (3,11%), Asado de tira (+3,07%), Aguja (2,95%), Falda (+4,69%), Carne ovina (+5,23%), Pollo entero (+3,78%), Pollo, cortes con hueso (+2,51%) y Milanesa de carne, preparada para cocinar (+1,62%).

• Leche, otros productos lácteos y huevos (+0,78%). Se registran aumentos de precio en Queso muzzarella (+3,03%) y en Yogurt común (+2,66%).

• Frutas con carozo o semillas, frescas (+2,02%). Se registran aumentos en Peras (+8,70%).

• Hortalizas, tubérculos y legumbres (+5,27%). Se observan aumentos de precio en Tomates (+48,86%), Zapallo criollo, calabaza y kabutiá (+13,28%), Zanahorias (+5,81%), Cebollas, cebollines, cebolla de verdeo (+25,45%), Boniatos (+14,30%) y, bajas en Zapallitos y zucchini (-21,52%) y en Papas, papines (-3,78%).

En Transporte (-0,54%) la variación se explica básicamente por la baja en los servicios de Transporte de pasajeros con chofer (-6,82%) y Pasaje de avión (-5,29%).

En Recreación, Deporte y Cultura (+0,54%) la suba se explica fundamentalmente por la variación de los Paquetes turísticos al exterior (+1,42%).

El incremento de Servicios de Educación (+0,43%) refleja los aumentos registrados en Enseñanza terciaria, enseñanza universitaria (+1,67%).

En tanto, en Seguros y Servicios Financieros (+0,53%) la variación obedece a los incrementos registrados, principalmente en Cuota de seguros integrales de salud privados (+1,80%), Servicio de acompañante (+1,54%) y en Seguro de automóvil (+0,58%).

Inflación subyacente

En setiembre de 2026, la variación mensual del IPC con exclusiones (sin verduras, frutas, combustibles, tarifados y administrados) fue de 0,56%. Por su parte, la variación en los últimos 12 meses fue de 4,51%.

En su cuenta de X (anteriormente Twitter), el socio de Vixion Consultores, Aldo Lema señaló que "previsiblemente siguieron acelerándose los indicadres de inflación subyacente" en 12 meses a setiembre "al entorno de 4,5% interanual (vienen desde cerca de 3% en marzo).