La inflación alcanza a 4,55% en 12 meses a agosto, y continúa en línea con la meta del Banco Central

El Índice de Precios del Consumo (IPC) registró un aumento mensual de 0,24% en agosto, y la inflación en los últimos 12 meses pasó de 4,27% (a julio) a 4,55% (a agosto), según publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con esto la inflación sigue en línea con la meta del Banco Central (BCU) de 4,5%.

En ocho meses de 2026 la inflación acumulada es de 3,65%.

En agosto el gobierno ha mantenido los precios de los combustibles (y lo volvió a hacer en setiembre), lo que ayuda a mantener los precios.

El pasado lunes, el presidente del BCU, Guillermo Tolosa dijo que "hoy tenemos la inflación cerca de nuestra meta y no dependimos de usar nuestras reservas para lograr esa inflación. No dependimos de intervenir en el tipo de cambio como era antes" y "eso es lo que hace sostenible esta baja de inflación. Entonces hoy, luego de 80 años, podemos decir finalmente en Uruguay la inflación es baja y llegó para quedarse".

En entrevista con el programa Punto de Encuentro de radio Universal, Tolosa se refirió al impacto del fenómeno climático de El Niño en los precios en Uruguay. "Los episodios que hubo en el mismo período del año anterior, los episodios que tuvimos por ejemplo el de Salto, realmente adversos, son todavía puntuales y no están afectando lo que es el el nivel general" de precios.

Guillermo Tolosa, presidente del BCU.jpg Ignacio Sánchez, El País.

"Es cierto que dado lo que ya sabemos, de cómo está la temperatura del agua -tres grados más que el promedio histórico- la experiencia indica que es muy probable que haya disrupciones importantes en la producción, en particular de frutas y verduras. (Pero) son más o menos 5% del total de la canasta de los uruguayos. Entonces, no debería generar un aumento significativo, generalizado de los precios y máxime con la nueva institucionalidad que tenemos que no hay correctivos salariales instantáneos, totales, al resto de los salarios y por lo tanto de los precios de la economía", explicó el presidente del BCU.

La inflación en agosto

Las principales incidencias -expresadas en puntos porcentuales sobre la variación del índice general- provienen fundamentalmente de las divisiones: Ropa y Calzado (-0,05), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+0,04%), Mobiliario, enseres domésticos y demás artículos regulares de los hogares (+0,04), Salud (+0,04), Transporte (+0,05), Servicios de educación (+0,03), Restaurantes y servicios de alojamiento (+0,04) y, Seguros y servicios financieros (+0,03).

En Alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo prácticamente estabilidad en agosto (subió apenas 0,01%) el detalle es el siguente:

. Cereales y productos a base de cereales: se incrementó 0,20%. Se registran aumentos de precio en Pan flauta (+0,67%) y bajas en Galletitas dulces (-2,13%).

• Carne y otros productos derivados: suben 0,44% Se observan aumentos de precio en Asado de tira (+1,61%) y Pollo, corte con hueso (+1,81%); y bajas de precio en Pollo entero (-1,16%) y Pollo, cortes sin hueso (-1,93%).

• Frutas y frutos secos: tuvieron un alza de 1,11% Se destacan los aumentos de precio en Bananas (+6,71%) y bajas en Frutillas frescas (-12,29%).

• Hortalizas, tubérculos y legumbres: bajaron en conjunto 1,83%, Se destaca la baja de precios en Lechuga (-5,01%), Tomates (-17,31%) y Papa, papines (-3,10%). Mientras que se registran aumentos de precio en Morrones (+3,65%), Zapallitos y zucchini (+10,72%), Cebollas, cebollines, cebolla de verdeo (+17,44%) y Boniatos (+12,43%).

Feria de frutas y verduras en la calle Luis de la Torre, Punta Carretas, ferias vecinales en el Municipio CH de Montevideo, ND 20170606, foto Fernando Ponzetto - Archivo El Pais Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

Ropa y calzado (-2,52%).

• Se destacan las bajas de precio por la liquidación de temporada otoño-invierno: Prendas para hombres (-4,90%), Prendas para mujeres (-2,88%) y Calzado para mujeres (-2,64%).

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: suben 0,31%.

• La variación en el mes refleja, fundamentalmente, los aumentos de Alquileres (+0,27%), Servicios de albañilería (+3,06%) y Gastos comunes (+1,19%).

Mobiliario, enseres domésticos y demás artículos regulares de los hogares (suben 0,87%)

• Se explica básicamente por el aumento en servicio doméstico (2,20%).

Transporte: se incrementa 0,50%.

• La variación refleja el aumento registrado durante el mes en Pasaje de avión (+6,24%).

Servicios de educación: tuvo un alza de 0,80%.

• Se reflejan los aumentos registrados en Enseñanza preescolar (1,10%), Enseñanza primaria (1,00%) y Enseñanza secundaria (1,01%).

Salud: aumenta 0,92%.

• Se destacan los aumentos en Tickets de medicamentos (+1,42%) y Tratamientos terapéuticos particulares (+2,64%).

Restaurantes y servicios de alojamiento (+0,41%).

• La variación refleja, más que nada, los aumentos de precio en Restaurantes, cafés y similares (+0,38%).

Seguros y servicios financieros: suben 0,43%.

• Se explica, fundamentalmente, por el aumento en Cuota mutual (+1,88%).

IPC subyacente

En agosto de 2026, la variación mensual del IPC con exclusiones (sin verduras, frutas, combustibles, tarifados y administrados) fue de 0,33%. Por su parte, la variación en los últimos 12 meses fue de 4,16%.

En su cuenta de X (anteriormente Twitter), el socio de Vixion Consultores, Aldo Lema señaló que "previsiblemente la inflación interanual siguió acelerándose hasta 4,6%, levemente sobre la meta de 4,5%".