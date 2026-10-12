Confirmado: Perchman se pedirá licencia por un mes y en su lugar entrará un joven dirigente que ya hizo ruido

Nacional atraviesa por un muy buen momento a nivel deportivo tras vencer a Central Español 1-0 y alcanzar los 11 partidos invicto por todas las competencias, hecho que coincide con la llegada de Daniel Carreño al equipo. Este hecho se contradice con el momento político de la institución, que tiene como centro de atención a Flavio Perchman tras sus controversiales declaraciones en relación al decanato en el fútbol uruguayo, hecho que generó molestia en gran parte de los hinchas de Nacional, la publicación de un comunicado por parte del club y la confirmación de que el vicepresidente se tomará un mes de licencia a su cargo.

Tal cual lo adelantó Ovación en la mañana de este lunes 12 de octubre, Perchman estaba evaluando la decisión después de todo el ruido que se generó la semana pasada por sus dichos en el programa partidario Arriba Bolso. Lo habló con personas de su confianza y tenía la determinación tomada, pero al ser consultado por Ovación, había dicho que aún no era una decisión confirmada. Es que todavía restaba una reunión con el oficialismo, con sus compañeros de directiva de mayor confianza, la que se dio en la mañana de este lunes.

En la charla estuvieron los dirigentes miembros del oficialismo con el presidente Ricardo Vairo a la cabeza. En esa reunión finalmente Perchman tomó la resolución de tomarse un mes de licencia a la directiva de Nacional, lo que también involucra no hablar con los medios durante ese tiempo; eso fue lo que transmitió en la reunión.

En cuanto a los argumentos, Perchman entiende que hay que bajarle el tenor al tema y quiere descomprimir la situación en la interna, además de que no le gustó lo fuerte que fue —a su entender— el comunicado que publicó Nacional en sus cuentas oficiales el pasado viernes. "Dichas expresiones fueron realizadas a título estrictamente personal y no representan la posición de esta Comisión Directiva ni el sentir de los socios e hinchas de Nacional", indicó la publicación, la que agregó que "quienes ocupamos responsabilidades de conducción tenemos el deber, la obligación y el honor de defender y respetar nuestra identidad. Las opiniones personales de ningún dirigente pueden comprometer la posición institucional del club ni desconocer su historia".

Quién es Joaquín Guadalupe, su suplente

El suplente número uno de Perchman es Joaquín Guadalupe, quien ingresará a la directiva tras la reunión de este martes en el Gran Parque Central. Guadalupe es un joven abogado, que defendió al club en algunos temas recientes, y líder de la agrupación Garra Tricolor. Este profesional fue el que impulsó (en su momento, previo a las últimas elecciones de Nacional), un estadio con atracciones alrededor, tomando como modelo lo que sucede en La Boca (Buenos Aires) con La Bombonera, propuesta a su entender "innovadora" que en su momento hizo mucho ruido en la interna del Bolso.

“Un turista de cualquier parte del mundo, después de llegar a Buenos Aires, bajarse del avión o del barco e ir al Obelisco, va a La Boca. No hay un tercer destino. La Boca es muy linda, está muy bien ambientada, toda pintada con los colores de Boca, y yo tengo ganas de hacer lo mismo en La Blanqueada, solo que basándonos en la rica historia del fútbol uruguayo, la del Club Nacional de Football y Luis Suárez, que ya tendría que tener un museo. El barrio tiene un potencial de belleza y, por cómo está creciendo, con las universidades cerca y los lugares pintorescos, se podría transformar en La Boca. Considero que el municipio CH y la intendencia podrían aportar dinero para pintar todas las plazas de La Blanqueada con los colores de Nacional”, comentaba Guadalupe en una entrevista con Ovación de agosto de 2024.

Joaquín Guadalupe, magíster en Derecho Penal.

Las declaraciones de Perchman que desataron la polémica

Todo comenzó el pasado jueves 8 de octubre, cuando el vicepresidente tricolor fue consultado sobre el decanato y expresó una postura que rápidamente generó controversia. "Nacional fue siempre Nacional. Ahora, si ellos, como la palabra que está de moda, se perciben del 1891 es un tema de ellos", manifestó Perchman, quien también sostuvo que Peñarol había sido durante 20 años CURCC.

Además, el dirigente relativizó la importancia de la discusión histórica al señalar que "todos entendemos que el más decano es Albion", una afirmación que provocó cuestionamientos entre los propios hinchas de Nacional. La repercusión de sus palabras llevó a que, horas después, Perchman utilizara sus redes sociales para pedir disculpas públicamente. El vicepresidente reconoció que se trataba de un asunto que no dominaba "en profundidad" y admitió que sus expresiones habían sido erróneas, por lo que pidió "sinceras disculpas a los hinchas de Nacional".