Nacional está al acecho en el Clausura, Carreño marcó patrones que se respetan y el hincha le canta a los jugadores

Lejano quedó aquel 17 de agosto cuando Daniel Carreño tomó las riendas de Nacional, con el principal objetivo de obtener un resultado positivo en el clásico contra Peñarol y de clasificar a la Copa Libertadores, una obligación para el tricolor. La meta se cumplió con creces en el estadio Campeón del Siglo (victoria 1-0) y lo segundo va en camino, aunque nada confirmado. Lo que sí se puede afirmar hoy, a menos de dos meses de la asunción del DT tras la salida de Jorge Bava, es que frente a todos los pronósticos, Nacional está en carrera en el Clausura, el único camino que tiene para meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya para intentar revalidar el título del año pasado.

El Bolso venció 1-0 a Central Español, alcanzó los 11 partidos sin perder (nunca lo hizo con Carreño), los cuatro triunfos consecutivos, se puso a dos del líder del Clausura (Montevideo City Torque), igualó a Peñarol, está tercero en el Clausura, y cuarto en la Tabla Anual, donde superó a Racing por primera vez en la temporada y quedó a cuatro puntos del segundo lugar, que hoy está en manos del club de Marcelo Méndez.

Si bien este domingo por la noche Nacional sufrió más de la cuenta -porque erró situaciones muy propicias para aumentar el marcador después del golazo de Tiziano Correa (22’); como la del propio Tiziano con un penal en movimiento, o las dos muy claras que tuvo Maxi Gómez (no fue su noche), o la de Luciano Boggio de cabeza-, el equipo ha encontrado algunos patrones en su juego. A diferencia de lo que sucedía con Bava, este Nacional tiene pasajes de buen juego, con asociaciones interesantes y circuitos que reflejan el trabajo del experimentado DT.

La celebración de Tiziano Correa junto a sus compañeros en el banco de suplentes. Foto: Ignacio Sánchez.

Carreño ha logrado principalmente darle confianza al plantel, y eso se marca notoriamente en futbolistas que entran y se los nota con ganas de quedarse con el puesto, como sucedió con Camilo Cándido (muy buena actuación) o el propio Correa. A su vez, los jóvenes Luciano Rodríguez y Luciano González están firmes en sus puestos (más allá de algún error puntual del primero) y los jugadores que tienen que aportar temperamento y experiencia lo hacen, como ocurre con Sebastián Coates y Lucas Rodríguez. El arribo de Gastón Martirena, y esa mezcla de ganas y velocidad, también ayudó a potenciar a un equipo que estaba perdido y que deambulaba por la mitad de tabla, con el temor de quedar afuera de las copas y ni qué hablar de la definición del Uruguayo.

Carreño logró cambiar el “es el peor Nacional en mucho tiempo” a “estamos en carrera por el título”. Así no pase, este equipo le devolvió al hincha la ilusión cuando restan cinco fechas para el final de la temporada regular. Y por eso el “no le falles a tu gente” que se escuchó en el final en el Centenario. Por ahora se está cumpliendo, el equipo está crecido anímicamente y hasta los rivales lo saben. Ahora se viene otra parada brava como Deportivo Maldonado para buscar afianzar este buen presente.