Central Español vs. Nacional en vivo por el Torneo Clausura: seguí el minuto a minuto de Ovación y cómo va el partido

Nacional visita este domingo a Central Español, desde las 18:30 horas en el Estadio Centenario, por la décima fecha del Torneo Clausura. El encuentro se podrá ver en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV.
El equipo de Daniel Carreño llega tras encadenar tres victorias consecutivas y se metió de lleno en la pelea por el último torneo corto de la temporada. Con 17 puntos, está a cinco del líder, Montevideo City Torque, y tiene la posibilidad de dar un salto en la tabla: los puntos que dejaron por el camino Deportivo Maldonado y Liverpool entre sí, y Peñarol ante Progreso, lo dejaron al alcance de ese grupo de cabecera.
Tomás Viera es baja de último momento
Esta es la lista de convocados de Nacional para el partido de este domingo, pero tuvo una modificación de último momento: la del defensor Tomás Viera, que iba a estar en el 11 inicial.
En su lugar, entra al equipo titular el costarricense Francisco Calvo, que no había estado presente ante Cerro Largo ni Montevideo City Torque por estar defendiendo a la selección de Costa Rica.
📋 Convocados para enfrentar a Central Español por la 10ª fecha del Torneo Clausura pic.twitter.com/ohL13a4CnC— Nacional (@Nacional) October 11, 2026
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación!
Seguí el partido entre Central Español y Nacional por a décima fecha del Torneo Clausura por Ovación. Incidencias, tarjetas, goles y todos los detalles de un encuentro clave para los tricolores porque pueden volver a meterse en la disputa del último torneo corto del año, y por ende del título de campeón.