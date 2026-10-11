Central Español vs. Nacional en vivo por el Torneo Clausura: seguí el minuto a minuto de Ovación y cómo va el partido

Nacional visita este domingo a Central Español, desde las 18:30 horas en el Estadio Centenario, por la décima fecha del Torneo Clausura. El encuentro se podrá ver en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV.

El equipo de Daniel Carreño llega tras encadenar tres victorias consecutivas y se metió de lleno en la pelea por el último torneo corto de la temporada. Con 17 puntos, está a cinco del líder, Montevideo City Torque, y tiene la posibilidad de dar un salto en la tabla: los puntos que dejaron por el camino Deportivo Maldonado y Liverpool entre sí, y Peñarol ante Progreso, lo dejaron al alcance de ese grupo de cabecera.