Central Español vs. Nacional por el Torneo Clausura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Nacional visita hoy a Central Español a partir de las 18:30 horas en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura. El partido se disputa en el Estadio Centenario y podrá ver en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV. Después de tres victorias al hilo los liderados por Daniel Carreño accedieron definitivamente a la pelea por el último torneo corto.

Hoy tiene 17 puntos y está a cinco del líder Montevideo City Torque, pero tiene una oportunidad de oro para superar a Deportivo Maldonado y alcanzar a Peñarol, ya que ambos dejaron puntos ante Liverpool y Progreso. En la interna del club son conscientes de que para poder ilusionarse con ser campeones deben ganar los seis partidos que le restan.

Por eso evitan pensar más allá del cruce contra el palermitano, que viene de sufrir tres derrotas consecutivas. Ante la consulta de si Nacional está para ser candidato, el propio Carreño apeló al famoso paso a paso. “Tenemos que pensar en Central Español, solamente en eso, los equipos que están arriba nuestro pueden flaquear, nosotros no”, dijo en la última conferencia de prensa.

El Bolso disfruta de un invicto de 10 partidos desde su arribo con un saldo de siete victorias y tres empates.

Pero la mejor demostración de juego colectivo la tuvo en el cruce contra los Ciudadanos en el Gran Parque Central, donde puso de titular al juvenil Luciano González y terminó siendo una de las figuras junto con Tomás Viera y Luciano Rodríguez.

Tomás Viera celebrando su gol de cabeza con Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

“Puede haber sido el mejor partido que jugamos, pero siempre sueño con que el mejor partido sea el que viene”, confesó el técnico. Y luego hizo una reflexión sobre cómo congenia el estilo personal con las necesidades de la institución: “No pude llegar a Nacional e imponer mi impronta y mi estilo, mi sistema de juego, eso se hace a principio de año o teniendo más margen. Si hubiera puesto mi estilo, hoy Nacional estaría jugando mucho mejor, pero quizá fuera de todo y yo no voy a permitir eso, ni ser tan egoísta sin importar el resultado”.

Alexis Martín Arias regresa a la titularidad en Nacional con el reto de suplir a Luis Mejía

Alexis Martín Arias en el entrenamiento de Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

Para visitar al palermitano el tricolor está obligado a cambiar a raíz de la lesión de Luis Mejía, quien sufrió “una lesión miotendinosa del tríceps sural”. Aunque descartaron una rotura del tendón de Aquiles, podría tener entre dos y tres meses de recuperación, por lo que Alexis Martín Arias será el encargado de reemplazarlo.

Tendrá su regreso a la titularidad dos meses después de aquella caída 2-1 ante Boston River con Jorge Bava como técnico. Cuando le tocó ingresar a los 37 minutos del último compromiso dejó una grata impresión con varias intervenciones, sobre todo en el tramo final del partido, donde los dirigidos por Marcelo Méndez tuvieron algunas situaciones para descontar.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, la interrogante se mantiene hasta último momento en relación al esquema que utilizará Carreño considerando, por un lado, el buen desempeño de la línea de tres zagueros y, por otro, el regreso de Francisco Calvo tras su convocatoria a la selección de Costa Rica.

El defensor acumula cuatro tarjetas amarillas y, en caso de ser amonestado, no podrá estar a disposición para un encuentro determinante contra Deportivo Maldonado el próximo lunes. Por esta razón no es seguro que juegue desde el arranque.

Por su parte, Maxi Gómez, la figura de Nacional en lo que va de la temporada, jugará desde el arranque a pesar de que en el tramo final del último partido sufrió una fractura en el dedo meñique de la mano. Durante la semana pudo entrenar a la par de sus compañeros en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y utilizará un vendaje en la zona.

Su incidencia en el desempeño colectivo es evidente y viene de ingresar en la selecta lista de los 10 máximos goleadores del club en el siglo XXI con 30 tantos en 52 encuentros oficiales. Con esta cifra igualó la línea de Martín Ligüera.

En la actual temporada tiene 21 goles y tres asistencias en un total de 34 juegos. Es probable que comparta la ofensiva con Tiziano Correa.

Cómo llega Central Español al cruce ante Nacional por el Torneo Clausura

Santiago Cartagena y César Nunes en el partido entre Deportivo Maldonado y Central Español. Foto: Ricardo Figueredo.

Del lado de enfrente el Bolso tendrá a un palermitano que viene de ser goleado 3-0 por Deportivo Maldonado en el Estadio Domingo Burgueño Miguel. Fue su tercera derrota consecutiva en el marco del Torneo Clausura contando también la caída 2-1 frente a Liverpool y el 4-1 sufrido frente a Montevideo City Torque, uno de los aspirantes al título.

Central registra apenas cinco puntos luego de nueve fechas de este certamen y su única victoria la registró en el marco del debut por el Clausura al imponerse 1-0 contra Progreso. Hoy al mando de Antonio Pacheco pretende dar la sorpresa con la mira puesta en escalar posiciones en la recta final del año. Sobre todo teniendo en cuenta que, por más que hoy se ubica fuera de la zona del descenso, no puede descansarse porque la disputa está muy reñida.

Central Español vs. Nacional por el Torneo Clausura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Central Español: Federico Pintado; Luciano Fernández, Ignacio Rodríguez, Alejandro Villoldo, César Nunes; Mariano Aguilera, Guillermo Gandolfo, Isaac Méndez, Franco Muñoz; Lucas Pino, Raúl Tarragona. DT: Antonio Pacheco.

Nacional: Alexis Martín Arias; Luciano Rodríguez, Sebastián Coates, Tomás Viera; Gastón Martirena, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Luciano González, Camilo Cándido; Tiziano Correa, Maximiliano Gómez. DT: Daniel Carreño.

Árbitro: Leodán González.

Asistentes: Martín Soppi y Ernesto Hartwig.

Cuarto árbitro: Federico Modernell.

VAR: Diego Dunajec y Santiago Fernández.

Hora: 18:30.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV.

Estadio: Centenario.