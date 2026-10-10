“Peñarol se suma cinco campeonatos uruguayos que no le corresponden”: Comisión de Historia de Nacional sobre el decanato

Los dichos públicas de Flavio Perchman sobre el decanato reinstalaron la polémica. El vicepresidente de Nacional hizo un pedido de disculpas y un día después se publicó un comunicado de la comisión directiva rechazando las declaraciones del dirigente, así como las de Amaro Nadal.

“Dichas expresiones fueron realizadas a título estrictamente personal y no representan la posición de esta Comisión Directiva ni el sentir de los socios e hinchas de Nacional”, iniciaron. Y añadieron: “Reafirmamos de manera categórica la condición del Club Nacional de Football como Decano del Fútbol Uruguayo. Esta condición cuenta con sólidos fundamentos históricos y documentales, expuestos y sostenidos por diversos historiadores a través de investigaciones, libros, publicaciones y alegatos, y constituye parte fundamental de nuestra historia e identidad institucional”.

Al respecto profundizaron: “Destacamos el trabajo de nuestra Comisión de Historia y Estadística que cuenta con toda esta información a disposición”.

¿Cuál es la postura institucional del tricolor en relación al tema? Ovación dialogó en exclusiva con Federico Viana, presidente de la Comisión de Historia y Estadística del club, quien dio detalles acerca de la visión que tienen.

“La postura de Nacional no ha cambiado en nada y está reflejada en el comunicado que acaba de subir el club. Nacional es el decano del fútbol uruguayo. Esto es una postura histórica que el club oficialmente tiene desde la década de 1950, cuando bajo la presidencia de Antonio Baldizán Nacional impugnó por primera vez en forma oficial la fecha de fundación de Peñarol. ¿Por qué digo impugnó por primera vez? Porque ya el tema había surgido mucho antes. La cuestión del decanato, como muchos la llaman, surgió a finales de la década del 30. Y no surgió por parte de Nacional, por más que parezca difícil de creerlo”, comenzó.

En este sentido profundizó: “El tema surgió a través de unas declaraciones del por entonces secretario general de Peñarol, Carlos Alberto Masci, que hizo en un medio de prensa una semblanza sobre la historia de Peñarol. Este reconoce que el CURCC y Peñarol coexistieron, y que el CURCC se disuelve en 1915”.

Federico Viana, presidente de la Comisión de Historia y Estadística de Nacional, junto con el secretario Diego Urrutia. Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País.

Después prosiguió haciendo una revisión de distintos documentos. “Estas declaraciones fueron tomadas por Horacio Cabral Gurméndez, que era un periodista partidario de Nacional, quien comenzó a hacer una serie de investigaciones que terminaron con una publicación que se llamó “Lapidaria Verdad”, donde muestra toda la documentación acerca de por qué el CURCC y Peñarol no son el mismo club y no son la continuación uno del otro, sino que son dos instituciones diferentes”.

“El CURCC, que nació y fue fundado en 1891 con sede en Villa Peñarol, que en 1913 se desafilia de la Liga y en 1915 se disuelve después de haber participado durante dos años en la Liga Anglosajona, que era una liga para las colectividades inglesas. Y Peñarol, que se funda en 1913 por un grupo de simpatizantes del CURCC, pero que no eran socios del CURCC. Y lo hacen en la ciudad de Montevideo, más precisamente en el local que tenía la AUF y hacía las veces de la sede de la AUF”, añadió.

Viana preside la Comisión de Historia desde abril del 2024 y considera que “Peñarol y el CURCC coexistieron durante dos años”. Al respecto agregó: “Esto salió a raíz de las investigaciones de Horacio Cabral Gurméndez y un grupo de asociados que lo fueron presentando a la comisión directiva de Nacional, que en principio siempre trataba de que se buscara más información para tener algo sólido. Por eso, recién en la década del 50, bajo la presidencia de Antonio Baldizán, se impugna el decanato”.

Viana entiende que Nacional “no está machacando todo el tiempo sobre el tema” y que se ha expresado en ocasiones específicas: “Lo hizo en esa oportunidad, en la década del 50, y lo hizo en el año 1991, cuando el CURCC cumplía 100 años y Peñarol se atribuyó ese festejo para celebrar sus 100 años. Nacional hizo un informe del decanato que está basado en muchas cosas que salieron en “Lapidaria Verdad” y otra documentación novedosa. Esto fue elaborado por un grupo de prohombres de Nacional, entre los que estaba Hernán Navascués, Jorge Batlle, Luis Eduardo Rodríguez Ituño, y el encargado de redactar todo esto fue el doctor Enrique Tarigo”.

Después llenó de halagos al exvicepresidente de la República: “Estamos hablando de Tarigo, que era un grado 5 de la facultad de Derecho, que fue vicepresidente de la República, que prestó su nombre y puso su tiempo a disposición de esta cuestión, porque creía firmemente en esto, en toda la documentación que se le había presentado. Él hizo un análisis y salió ese informe, que es oficial de Nacional y que hasta ahora no ha sido respondido en forma oficial por parte de Peñarol”.

El líder de la Comisión tricolor, que tiene a Gonzalo Forte como vicepresidente y a Diego Urrutia como secretario, entre otros miembros, recordó un mensaje público del Bolso para el aurinegro: “Después cuando Peñarol cumplía sus verdaderos cien años, el 13 de diciembre del 2013, Nacional también lo saludó por los cien años en su página oficial. Inclusive lo saludó recordando a dos exsocios de Nacional como Francisco Simón y Jorge Clulow, que no es otro que el primer presidente de Peñarol y que además tres años antes ambos habían sido socios de Nacional”.

Sobre esta cuestión específica acotó: “Esto está registrado en las actas de Nacional. Estas dos personas, que fueron el primer y el segundo presidente de Peñarol, fueron socios de Nacional. ¿Por qué menciono esto? Porque después, cuando se habla de la continuidad sociológica y de un montón de cosas más, no puede existir continuidad sociológica cuando tus dos primeros presidentes eran socios de otro club, más allá de que fuera Nacional. Para haber continuidad sociológica tendrían que por lo menos ser socios o simpatizantes del CURCC”.

Mensaje. Justo el día en el que se instaló la polémica, Peñarol hizo una publicación: “Peñarol. Desde 1891”. Al ser consultado acerca de qué le generó este posteo, Viana respondió: “Me generó que quizá si alguno del lado de ellos lo hubiera hecho nosotros también hubiéramos hecho lo mismo. Está perfecto que lo hagan, pero ellos mismos saben que la palabra de Flavio Perchman en este tema no tiene valor porque no es una persona idónea en el tema. Él ya hizo un pedido de disculpas y dejó en claro que no maneja el tema. Me genera molestia porque alguien de los nuestros no estuvo alineado a la postura histórica, pero yo creo que Flavio lo hizo desde el lugar de que desconoce del tema”.

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Y enfatizó: “Opinó de algo que desconoce, como él mismo lo puso en el comunicado, y listo. Del otro lado se agarraron para darle más peso del que verdaderamente tiene, porque en realidad no tiene ningún peso la palabra de Flavio en este tema”.

En relación a cuál es el argumento de Peñarol que considera más débil, contestó: “Que haya una Memoria y Balance del Hospital Británico donde consta que en 1915 se recibió una suma, creo que son 700 pesos, que es fruto de una donación del CURCC tras su disolución. Es un documento de un tercero que tiene un peso superlativo, porque no es algún documento de Nacional y uno de Peñarol. Es un documento de un tercero como el Británico, que en su Memoria del año 1915 hace constar esto”.

“Si vos vas a los diarios de la época de 1914 y 1915 se consta que el CURCC jugó y practicó el fútbol durante esos años mientras Peñarol estaba participando en la Liga, y lo hacía en la Liga Anglosajona, que estaba conformada por instituciones de origen británico. Si dos instituciones coexistieron durante un período de dos años, no puede ser nunca la misma institución. Eso está clarísimo”, deslizó.

A modo de cierre lanzó una afirmación sobre la trascendencia que le otorga al decanato: “Yo lo que te diría es que más allá de quién es el club más antiguo, quién se fundó primero y todo esto que mucha gente trata de minimizarlo llevándolo a ese punto de que es una discusión por eso, lo más importante de esta discusión es que, con esta teoría de Peñarol de ser la continuidad del CURCC, se suma cinco Campeonatos Uruguayos que no le corresponden”.