Peñarol se manifestó por el decanato y agradeció a "directivos de Nacional que no pusieron en duda una verdad"

Peñarol se manifestó sobre el tema del decanato tras lo que fueron las declaraciones de Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional. "Peñarol agradece todas y cada una de las expresiones, y la honestidad intelectual de todos los dirigentes y representantes de nuestro tradicional adversario, que a lo largo de los años no han puesto en duda esta verdad histórica e irrefutable", señala.

El Mirasol sacó un comunicado —firmado por su presidente, Ignacio Ruglio— con respecto a esta temática. "El 28 de setiembre de 1891, en la localidad de Villa Peñarol, se fundaba el Central Uruguay Railway Cricket Club. Ya desde sus primeros meses se lo conocía como Peñarol, nombre que adoptó oficialmente tras la asamblea de socios del 12 de marzo de 1914, con recepción y aceptación de la Liga Uruguaya de Football, el cual perdura hasta nuestros días", inicia.

"El 30 de marzo de 1900, junto a Albion Football Club, Uruguay Athletic Club y Deutscher Fussball Klub fundó The Uruguay Association Football League (devenida en la hoy Asociación Uruguaya de Fútbol)", detalla.

"Por su participación desde el primer día y su continuidad en la práctica oficial del deporte (en las diversas entidades competentes), le corresponde el título de decano del fútbol uruguayo", remarca.

Tras agradecer las expresiones de algunos directivos (como fue el caso de Perchman y Amaro Nadal), el comunicado establece lo siguiente: "En el marco de la insistencia por difundir conceptos equivocados, valoramos la postura de destacadas autoridades de la institución, que reflota los viejos valores de dicho club, cuando era timoneado por grandes dirigentes como José María Delgado (homenajeado con una tribuna en su honor en el Gran Parque Central)".

"De todas formas, y más allá de lo mencionado, el hecho ya estaba comprobado y fuera de discusión gracias a diversos documentos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, de los propios testimonios internos del club acerca de la transición, el otorgamiento de la Personería Jurídica en 1914 con la firma de José Batlle y Ordóñez (Presidente de la República) y Feliciano Viera (Ministro del Interior, y posteriormente Presidente de la República), quien la certificó con su rúbrica habiendo visto 'los estatutos del Club Atlético Peñarol, antes denominado Central Uruguay Railway Cricket Club', etc", marca el texto.

"Invitamos a socios e hinchas de nuestra institución y a los ajenos que respetan la rica herencia del fútbol de nuestro país a conocer todo esto en detalle en 1891.uy, la web de la Comisión de Historia y Patrimonio Histórico del Club Atlético Peñarol", concluye.

Comisión directiva de Nacional rechazó las declaraciones de Perchman: "Reafirmamos la condición del club como decano"

Flavio Perchman, Ricardo Vairo, Alex Saúl y Alejandro Balbi, integrantes de la comisión directiva de Nacional. Foto: Archivo El País.

La comisión directiva de Nacional divulgó un comunicado oficial en el que rechaza las declaraciones públicas de su vicepresidente Flavio Perchman y el vocal Amaro Nadal en relación al decanato: "Dichas expresiones fueron realizadas a título estrictamente personal y no representan la posición de esta Comisión Directiva ni el sentir de los socios e hinchas de Nacional", iniciaron.

Y añadieron: "Reafirmamos de manera categórica la condición del Club Nacional de Football como Decano del Fútbol Uruguayo. Esta condición cuenta con sólidos fundamentos históricos y documentales, expuestos y sostenidos por diversos historiadores a través de investigaciones, libros, publicaciones y alegatos, y constituye parte fundamental de nuestra historia e identidad institucional".

Al respecto profundizaron: "Destacamos el trabajo de nuestra Comisión de Historia y Estadística que cuenta con toda esta información a disposición".