Sigue la novela: la chicana de Peñarol a Nacional por el decanato tras los dichos de Flavio Perchman

Peñarol se hizo eco de los dichos de Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, sobre el decanato y la fecha de creación del conjunto carbonero. Algo que llevó al directivo a tener que disculparse en redes sociales con los hinchas tricolores. Por eso, el Mirasol aprovechó y realizó una chicana.

Perchman había dicho este miércoles en el programa Arriba Bolso lo siguiente: “No da para discutirlo, o sea, Nacional fue siempre Nacional. Ahora, si ellos, como la palabra que está de moda, se perciben del 1891 es un tema de ellos, yo que sé, pero la realidad es que Nacional fue siempre Nacional y Peñarol fue durante 20 años CURCC. Eso es lo que yo veo con diferencia".

Y agregó: "Después no me doy cuenta cuál es el sentido… Porque aparte todos entendemos que el más decano es Albion. A veces me parece bárbaro que nos sintamos el decano, pero no me agrega tanto el tema, no me agrega. Peñarol no es, seguro, porque (es) un equipo que nació en 1891 y cambió de nombre en el 1913".

En tal sentido, el club Mirasol llevó a cabo un posteo en sus redes sociales haciendo una clara referencia a lo que mencionó el directivo albo. “Peñarol. Desde 1891”, escribió junto a dos fotos donde una dice esa frase y agrega la palabra “decano” y la otra “desde 1891 gloria del fútbol uruguayo, de América y del Mundo”.

Las disculpas de Perchman

Flavio Perchman en una oficina del diario El País. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Flavio Perchman usó su cuenta de X para indicar que no domina este tema que tanta discusión genera entre hinchas tricolores y aurinegros. “En el día de ayer, durante el programa Arriba Bolso, realicé una serie de comentarios referidos al tema del Decanato. Debo reconocer, con absoluta honestidad, que se trata de un asunto que no domino en profundidad y que, por esa razón, algunas demis expresiones fueron erróneas”, esgrimió.

Además, continuó: “Por ello, quiero pedir sinceras disculpas a todos los hinchas de Nacional. Lo que no puedo permitir —ni considero justo— es que las expresiones de una persona que reconoce no tener un conocimiento suficiente del tema sean tomadas como verdad absoluta, cuando claramente no lo son”.

“Y que adquieran mayor peso que las investigaciones y conclusiones de reconocidos historiadores. Considero muy especialmente a Horacio Cabral Gurméndez, autor de Lapidaria Verdad, y al Dr. Enrique Tarigo, quien fue responsable del informe sobre el Decanatoen 1991”, concluyó.

Lo que se le viene a Peñarol

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol. Foto: Estefanía Leal

Peñarol viene de cosechar una victoria sobre la hora ante Racing gracias al gol en el minuto 89 de Matías Arezo, pero ahora tiene en claro que se le viene un rival que está urgido de puntos para soñar con zafar del descenso a la Segunda División Profesional como es Progreso.

El Mirasol, que aún no puede jugar en su escenario y tampoco con gente como local por la sanción que sufrió tras los incidentes en el clásico de la cuarta fecha del último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026, recibirá al Gaucho en el Estadio Centenario este sábado, desde la hora 18:30. El Colegio de Árbitros designó a Mathías de Armas para impartir justicia en ese juego.

Estará acompañado por los líneas Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio. El cuarto será Elías Lorenzo, mientras que el VAR estará a cargo de Antonio García y Javier Irazoqui.