La inusual lesión del Thiago Brizuela, joya de Liverpool, que podría perderse incluso el partido ante Peñarol

Liverpool parece haberse adaptado a la idea de Jorge Fossati y, con un plantel competitivo que se había armado para jugar la Copa Libertadores, el resultado es que el negriazul se subió a la cima del Torneo Clausura y este viernes defenderá su posición ante Deportivo Maldonado a las 20:00 en el Domingo Burgueño. Pero lo hará sin una de sus figuras, porque Thiago Brizuela sufrió una lesión bastante inusual en el último partido.

Los de Belvedere, que llevan tres victorias al hilo, tomando en cuenta el triunfo ante Colón por Copa AUF Uruguay, vienen de ganarle 3-2 a Progreso en el Viera y quedaron como líderes luego de la derrota de Montevideo City Torque frente a Nacional en el Gran Parque Central. Un resultado muy importante para Liverpool, que se vio empañado por la baja de uno de sus mejores jugadores, que salió sustituido a los 67 minutos.

Brizuela, de 17 años, fue una de las figuras y convirtió tres goles con la selección uruguaya Sub 17 en el último Sudamericano de la categoría que se disputó en Paraguay el pasado mes de abril. Poco después, se ganó fue ganando un lugar en el primer equipo de Fossati y el mediocentro ofensivo ya lleva dos goles y una asistencia en sus diez primeros partidos en Primera División.

En el último partido ante Progreso, que comenzó como titular, recibió un pelotazo e inmediatamente pidió el cambio. El impacto le provocó al juvenil de la cantera negriazul un derrame en su ojo izquierdo y, aunque la lesión no reviste gravedad, estará obligado a cumplir con reposo deportivo. No estará para el partido de este viernes en Maldonado y es duda para enfrentar a Peñarol la próxima fecha.

Fossati ha llegado a comparar a Brizuela con Marcelo Zalayeta. “Con Thiago Brizuela estamos ante un jugador sin techo. Me hace acordar a Marcelo Zalayeta por la visión de juego, el talento, la personalidad y hasta la forma de celebrar los goles; que no era muy efusiva”, destacó el entrenador de Liverpool una semana atrás en entrevista con El Espectador.

Ante la ausencia de Brizuela y teniendo en cuenta que Nicolás Garayalde estará a las órdenes luego de su expulsión, Fossati podría adelantar a Lucas Acosta para jugar en lugar del juvenil y que el argentino acompañe a Santiago Milano en el doble cinco. Liverpool también espera por la vuelta de Facundo Perdomo, ya recuperado de un desgarro, y podría regresar para el partido ante el equipo fernandino.