Matías Viña volvió a jugar después de casi cinco meses al debutar en Cruzeiro: “La entrega no va a faltar”

Los últimos meses de Matías Viña fueron un poco tormentosos luego de haber sido separado del plantel principal de River Plate, junto a otros compañeros, hasta que llegó la posibilidad de regresar al fútbol brasileño y calzarse la camiseta del Cruzeiro. Y este miércoles volvió a pisar un campo de juego oficial después de casi cinco meses.

El futbolista surgido de las divisiones formativas de Nacional ingresó en el minuto 58 por un exjugador de Peñarol, el argentino Gabriel Rojas, en lo que fue la buena victoria de Cruzeiro sobre São Paulo por 2-0 en el Estadio Mineirão en Belo Horizonte.

Los goles del triunfo fueron hechos por Kaio Jorge en el minuto 44, mientras que el segundo tanto fue convertido por Zé Lucas en el minuto 57. Hecho que le dio tranquilidad al equipo de Belo Horizonte para poder sumar tres puntos importantes y así continuar creciendo en las posiciones del Brasileirao.

Viña pisó un campo de juego de forma oficial tras lo que había sido su pasaje por el Millonario, club al que llegó en el mercado de pases de enero de este año cuando el director técnico era Marcelo Gallardo.

La salida del exdirector técnico de Nacional y el arribo de Eduardo Coudet, llevó a que Viña comenzara a perder terreno en el equipo. Su último partido oficial con la camiseta de River Plate había sido el pasado 16 de mayo en la victoria 2-1 ante Rosario Central por la semifinal del Torneo Apertura en el Monumental de Núñez.

Angel Di María y Matías Viña disputan el balón en el partido River-Rosario Central. Foto: AFP

El zurdo, que fue convocado y participó de la Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos 2026 con la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa, fue apartado del primer equipo Millonario y arrancó a entrenar en el segundo semestre del año en un container en el predio de Cantilo del club argentino junto a otros 11 futbolistas que no iban a ser tenidos en cuenta. Entre ellos estaba Germán Pezzella, quien en la actualidad defiende a Peñarol.

Matías Viña en el partido entre Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial 2026 ALEX SLITZ/AFP fotos

El pasado 11 de setiembre Viña consiguió la recisión de su vínculo con River Plate para que Flamengo —dueño de su pase— lo cediera al Cruzeiro. El zurdo no fue convocado para el duelo ante Santos, luego quedó relegado en el banco de los suplentes ante Vitória y tuvo su ansiado debut frente a São Paulo.

“La entrega no va a faltar”

Matías Viña en el partido entre Cruzeiro y São Paulo. Foto: Gustavo Aleixo.

Finalizada la buena victoria de Cruzeiro, Viña habló con las redes de la institución brasileña sobre su debut. “Muy feliz”, así inició el nacido en Empalme Olmos. “Estaba esperando mucho, trabajé para esto, aún falta pero la entrega no va a faltar”, detalló el uruguayo.

El lateral izquierdo cerró con lo siguiente: “Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y para estos juegos que faltan para poder clasificar a la Copa Libertadores”.

Matías Viña falou sobre a sensação de estrear com a camisa do Cabuloso! 🗣️🦊 pic.twitter.com/unzauDbhO9 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) October 8, 2026

Cruzeiro se encuentra en la cuarta posición con 48 puntos, último lugar para conseguir acceder a la fase de grupos del certamen internacional más importante que organiza la Conmebol a nivel de clubes.