Nacional: la incógnita de Daniel Carreño para enfrentar a Central Español y los ocho indiscutidos en el once

Nacional se metió en la pelea por el Torneo Clausura con su victoria frente a Montevideo City Torque y ya tiene la mira puesta en visitar a Central Español el domingo desde las 18:30 horas en el Estadio Centenario por la décima jornada.

Daniel Carreño tendrá el desafío de armar la oncena sin la presencia de Luis Mejía, pero recuperó a Francisco Calvo tras sus partidos con Costa Rica.

Con este panorama, y a sabiendas de que ya no pueden dejar puntos, el Bolso tiene varias incógnitas a resolver durante la semana. En el arco es un hecho que Alexis Martín Arias será el encargado de reemplazar a uno de los capitanes.

Alexis Martín Arias en su debut como arquero de Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

El argentino tuvo un buen ingreso frente a los Ciudadanos con algunas intervenciones claves en el complemento. Retornará a la titularidad dos meses después de aquella caída 2-1 ante Boston River con Bava como técnico.

La primera interrogante a resolver es si el técnico optará por mantener o no la línea de tres zagueros con la que jugó el último partido, donde tuvo a Sebastián Coates escoltado por Luciano Rodríguez y Tomás Viera.

A la hora de defender se transformaba en una línea de cinco con Gastón Martirena y Camilo Cándido como carrileros. Fue un esquema efectivo que neutralizó al equipo de Marcelo Méndez con un sistema casi espejo.

Ahora el panorama es diferente porque juega ante un rival que utiliza cuatro defensores, y resta esperar por los ensayos que realice el técnico.

Francisco Calvo celebra el 3-2 agónico de Nacional ante Defensor Sporting en el Gran Parque Central. Foto: Estefanía Leal.

Una de las posibilidades es que Calvo acompañe a Coates en la zaga para formar línea de tres con Viera. En ese caso saldría Luciano Rodríguez.

El costarricense es una pieza irremplazable para el entrenador, que incluso intentó hacer gestiones para recuperarlo antes de tiempo y que estuviera contra Torque. Si opta por una línea de cuatro, prescindiría de un volante como Luciano González, que viene de brillar.

En ese caso, Ancheta regresaría al lateral para compartir la defensa con Coates, Calvo y Viera por izquierda.

Martirena, Lucas Rodríguez y Luciano Boggio tienen su lugar asegurado, mientras que le faltaría resolver quién va por izquierda: si es Cándido o alguno de los Martínez. Maxi Gómez seguirá liderando la ofensiva con Correa o Silvera.