Nacional informó que Luis Mejía sufrió "una lesión miotendinosa del tríceps sural" ante Montevideo City Torque

Nacional confirmó este miércoles el grado de la lesión de Luis Mejía, quien debió ser reemplazado a los 37 minutos del partido frente a Montevideo City Torque por la novena fecha del Torneo Clausura. De acuerdo al comunicado oficial sufrió "una lesión miotendinosa del tríceps sural".

El tricolor añadió: "El jugador ya comenzó su proceso de rehabilitación en la Ciudad Deportiva Los Céspedes".

📌 Comunicado oficial de sanidad del Club Nacional de Football - Luis Mejía.



¡Fuerza, Luis! 💪🏼 pic.twitter.com/RTd1mvCOz3 — Nacional (@Nacional) October 7, 2026

Tras atajarle un tiro libre peligroso a Franco Pizzichillo, sintió una dolencia en su pierna y pidió de inmediato que ingresara la sanidad. Aunque estará varios partidos de baja, el diagnóstico fue más leve al descartarse una rotura del tendón de Aquiles. La lesión es concretamente en el sóleo, lo que disminuye los plazos de recuperación.

El arquero panameño viene siendo una pieza indiscutida en la oncena de Daniel Carreño desde su arribo hace 10 partidos, pero ahora deberá suplirlo.

Alexis Martín Arias fue el encargado de reemplazarlo contra los Ciudadanos y, a pesar de la dificultad que presentaba el partido, cumplió con creces registrando varias intervenciones.

Los números de Luis Mejía en lo que va de la temporada con Nacional

Luis Mejía, arquero de Nacional, en la victoria 2-0 ante Cerro Largo por el Torneo Clausura. Foto: Estefanía Leal.

Luis Mejía acumula 28 partidos disputados con la camiseta del Bolso. Tuvo la valla invicta en 10 ocasiones y recibió 29 goles. Durante el primer semestre tuvo un desempeño irregular y con la llegada de Jorge Bava perdió la titularidad tras el fichaje de Martín Arias.

Con Carreño siempre estuvo en el once en los partidos claves e incluso ha portado la cinta de capitán en varias ocasiones. Ahora tiene la mira puesta en volver cuanto antes a la cancha.