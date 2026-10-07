Méndez y su cruce con los hinchas de Nacional: "Me putearon una hora y media, ¿querés que no les devuelva una?"

Montevideo City Torque atravesó una semana sin los resultados que esperaba, pero Marcelo Méndez entiende que el panorama está lejos de ser negativo.

El entrenador Ciudadano habló este miércoles en La Mañana del Fútbol (El Espectador Deportes), defendió el presente de su equipo y cuestionó algunas de las críticas que recibe, principalmente por sus resultados ante los grandes.

“Fue una semana negativa en cuanto a resultados, pero estamos tranquilos porque seguimos compitiendo en los tres torneos”, aseguró Méndez, que repasó los últimos encuentros de su equipo.

“Con Deportivo fue un partido muy parejo que se resolvió por pelotas quietas, con Peñarol merecimos más por lo que hicimos el segundo tiempo y con Nacional perdimos bien”, reconoció.

Precisamente sobre la derrota frente al tricolor, Méndez admitió que la propuesta de Daniel Carreño lo tomó por sorpresa: “El 5-3-2 que puso Carreño nos sorprendió. No esperábamos ese esquema de Nacional jugando de local. Se fue generando un juego de disputa porque Nacional nos fue llevando a eso”.

Más allá de los últimos resultados, el entrenador destacó el escenario en el que se encuentra el Ciudadano: “Estamos contentos porque seguimos peleando y compitiendo en los tres frentes”.

Méndez y una exigencia con Torque que considera excesiva

“Vi pocas veces que se genere una estadística de un técnico solo contra los grandes como hacen conmigo. Pero a mí no me afecta. Yo le doy el mismo valor a todos los partidos”, afirmó.

Y agregó: “No te dan cinco puntos por ganarle a un grande. Te dan tres. Como cuando le ganás a cualquier otro equipo. Lo único que cambia es la repercusión”.

Méndez reconoció que existe una cuenta pendiente frente a rivales directos, aunque relativizó el peso que se le otorga: “No haberle ganado a Deportivo, a Nacional y a Peñarol en el año es un punto negativo porque son rivales directos. Pero a Rentistas tampoco le gané nunca como entrenador y no pasa nada”.

Marcelo Méndez y Esteban Obregón durante el partido entre Montevideo City Torque y Cienciano por la Copa Sudamericana. Foto: Estefanía Leal | El País

“La exigencia no me molesta, pero no creo que sean tan determinantes los resultados contra los grandes. Nosotros nos planteamos ser competitivos y lo estamos siendo acá y afuera”, sostuvo.

En ese sentido, el entrenador puso sobre la mesa las diferencias entre el proyecto de Torque y el de otros clubes que tienen mayores obligaciones deportivas y económicas.

“Nosotros queremos salir campeones. Pero no estamos obligados. Yo llegué hace un año y el club estaba en zona de descenso. Tenemos un plantel de 23 jugadores, no pagamos 50.000 dólares de sueldo ni compramos fichas de 7 millones de dólares”, expresó.

Y profundizó: “Hay clubes de 100 años de historia que nunca pelearon un campeonato. Torque tiene 20 años y parece que tiene una obligación de salir campeón”.

“Nos quieren hacer creer que Torque es un equipo tibio”

Méndez también utilizó el rendimiento internacional del Ciudadano para defender el trabajo realizado. “Internacionalmente ganamos siete partidos de 10. De los últimos 15 que jugamos ganamos 11. Pero nos quieren hacer creer que Torque es un equipo tibio”, cuestionó.

“¿Realmente creen que Torque tiene que seguir demostrando? Llegamos a la semifinal de la Copa Sudamericana y parece que no ganamos ningún partido importante. Es muy injusto que se diga eso”, añadió.

El técnico también puso como ejemplo a Carreño para cuestionar la forma en la que se analizan determinados antecedentes: “Carreño está dirigiendo hace 30 años y acá le querían pegar por los números con otros equipos. Ahora que está ganando, los que hacen esas estadísticas no dicen nada”.

Marcelo Méndez, entrenador de Montevideo City Torque. Foto: Archivo El País.

Su nombre vinculado a Peñarol y el cruce con los hinchas de Nacional

Méndez también fue consultado por las versiones que vinculan su nombre con Peñarol y dejó clara su postura mientras Diego Aguirre continúe al frente del aurinegro.

“Me incomoda mucho hablar de que se maneja mi nombre en Peñarol porque respeto muchísimo a Diego Aguirre”, aseguró.

Además, cuestionó que su capacidad para dirigir a uno de los grandes pueda medirse exclusivamente por sus antecedentes contra ellos: “¿Solamente por ganarle a los grandes sos candidato para dirigirlos? No debería ser así. No alcanza solo eso”.

Por último, se refirió al intercambio que mantuvo con los hinchas de Nacional durante el último encuentro y negó haber realizado gestos hacia la tribuna.

“Los hinchas de Nacional me putearon una hora y media, ¿querés que no les devuelva una? Pero no hice ninguna seña”, concluyó.