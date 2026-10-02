Montevideo City Torque pidió postergar el partido ante Danubio y podría frenarse el Clausura: este viernes se define

El calendario de Montevideo City Torque abrió un nuevo tema de discusión en el fútbol uruguayo. El equipo Ciudadano solicitó a la Mesa Ejecutiva de Primera División la postergación del partido frente a Danubio correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura, y la situación se resolverá este viernes en un Consejo de Liga convocado de manera urgente.

El encuentro está actualmente proyectado para el sábado 10 de octubre a las 21:30 horas en el Estadio Charrúa, según consta en el calendario oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Sin embargo, Torque pretende aplazarlo a raíz de la seguidilla de partidos que tendrá por delante, en momentos en que es el representante uruguayo que continúa con actividad internacional.

La solicitud será el principal punto del orden del día del Consejo de Liga que se desarrollará este viernes y en el que los clubes deberán tomar posición sobre el planteo del Ciudadano.

Una de las interrogantes pasa por conocer qué postura adoptarán las instituciones que están involucradas en la definición del Campeonato Uruguayo. Peñarol ya comunicó que no votará esta moción, además Liverpool, Deportivo Maldonado y Nacional, entre otros, podrían tener incidencia en una resolución que llega cuando el Clausura comienza a transitar su tramo decisivo: luego de la décima etapa solamente quedarán cinco fechas por disputar.

En ese contexto, además de aprobar o rechazar la postergación de City Torque-Danubio, existe otro escenario que podría plantearse durante el Consejo: que otros clubes entiendan que, si el Ciudadano no disputa su encuentro de la décima fecha, tampoco debería jugarse el resto de la etapa. De prosperar esa postura, el Torneo Clausura podría detenerse durante un fin de semana.

Pablo Siles recibe oxígeno en el partido entre Cienciano y Montevideo City Torque. Foto: EFE

El complicado calendario de City Torque

El pedido del equipo Ciudadano se explica por la acumulación de compromisos que tendrá en distintas competencias. Antes de la décima fecha, Torque visitará a Nacional el lunes 5 de octubre a las 20:00 horas en el Gran Parque Central por la novena etapa del Clausura.

Tres días después, el jueves 8 de octubre a las 19:30, deberá enfrentar a Peñarol en el Campeón del Siglo por la segunda fase de la Copa AUF Uruguay. Ese cruce quedó confirmado este jueves y se jugará con público aurinegro.

Luego aparece fijado el partido frente a Danubio por el Clausura, previsto para el sábado 10 a las 21:30 en el Charrúa. A esa agenda se suma la participación internacional del Ciudadano en la Copa Sudamericana, donde debe enfrentar a Atlético Mineiro.

Tribuna de Montevideo City Torque en el partido ante Cienciano por Copa Sudamericana. Foto: Estefanía Leal | El País

Qué se define en el Consejo de Liga

Para que prospere el planteo se necesitará mayoría de los clubes en el Consejo de Liga. Sin embargo, la resolución tiene una particularidad: el Consejo no determina directamente la postergación, sino que autoriza a la Mesa Ejecutiva a comenzar una fecha sin que haya finalizado la anterior. Luego será la propia Mesa la que deberá resolver si hace uso de esa potestad y cómo instrumenta la fijación.

Este punto resulta clave ante el pedido de Montevideo City Torque para postergar su encuentro frente a Danubio. En caso de obtener la mayoría necesaria, quedará habilitada la posibilidad de que la décima fecha comience aunque el Ciudadano todavía tenga pendiente su partido.