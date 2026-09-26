Vescovi con Ovación: "Poder estar cerca de la familia y estar bien mentalmente dentro y fuera de la cancha"

Santiago Vescovi habló con Ovación en la previa al inicio de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27. El base habló de los objetivos para esta temporada pero se refirió también a su vuelta al país.

Declaró que llegó a Uruguay para "estar cerca de la familia y poder volver a estar bien mentalmente dentro y fuera de la cancha". Resaltó el presente de la selección y además se refirió a la situación del club del que es oriundo, Bohemios, a quien fue a ver en su debut en la DTA.

—Prácticamente no paraste entre las ventanas de selección entre las finales, las ventanas de selección y la gira por China, ¿cómo llegás físicamente?

—Muy bien, la verdad que muy contento. Obviamente es difícil no haber parado, no tener ese corte de vacaciones que uno hubiese querido, pero estoy con mucha ilusión. Se hizo una temporada larga y eso nos sirve también para venir bien físicamente a la pretemporada y poder enfocarnos en la parte basquetbolística más tiempo y no estar primero teniendo que ponernos en forma para después enfocarnos en el básquetbol.

—El año pasado arrancaron ganando con holgura el clásico de visitante, este año les toca también temprano. ¿Qué tan importante es llegar en alto punto a la primera fecha?

—Sabemos que es muy importante empezar con el pie derecho, empezar de la forma que nosotros pensamos que tenemos que empezar. Varios de los jugadores de nosotros estuvimos juntos en la selección. Creo que eso nos da también más tiempo juntos y nos hace llegar en un ritmo que está buenísimo, ya llegamos en ritmo de básquetbol. Ahora el secreto es no perder eso, seguir entrenando y no descansarse. Porque ahora en un par de semanas ya empieza la Liga Uruguaya.

—¿Qué te hizo elegir una temporada más en Uruguay?

—Cuando firmé en Peñarol fue dos años, o sea que ya estaba bastante decidido que me quedaba un segundo año. Pero también es alentador todo el apoyo que se sintió de afuera, haber terminado la temporada de la forma que la terminamos. Haber logrado ese campeonato que fue tan esperado durante años para la gente de Peñarol, estuvo buenísimo. También pensar en todos los objetivos que tenemos este año, desde ir por el bicampeonato, que es algo que tenemos entre ceja y ceja. Sabemos que va a ser difícil, que nadie nos va a dar nada. Pero creo que tenemos las cualidades y los jugadores como para hacerlo. Después también está el objetivo de jugar la Champions, que es otra competencia que va a estar buenísima invitamos a todo el mundo que nos acompañe. Y después, por último, la parte de la selección uruguaya. Está buenísimo cómo la gente se está sintiendo identificada con nosotros y cada vez nos apoya más. Está buenísimo ese ida y vuelta, el nosotros poder darle a ellos esas alegrías y que después ellos nos la den a nosotros acompañándonos, sabiendo que nos quedan cuatro partidos de ventanas que son muy importantes y que vamos a precisar el apoyo de todos y preparándonos con lo que conlleva en el día a día, para llegar en el mejor estado a la competencia con Peñarol y con la selección.

Santiago Vescovi celebra el título de Peñarol en la Liga Uruguaya de Básquetbol. Foto: Estefanía Leal.

—Si bien tenés mucho rodaje en el exterior, ¿Qué tantas ganas tenés de medirte a nivel internacional con Peñarol, en el rol que tenés en el equipo?

—Los últimos dos años, el último en la universidad y el año de España, no me encontré mucho dentro de la cancha. Creo que eso fue también gran parte de mi vuelta al país, el poder estar cerca de la familia y poder volver a estar bien mentalmente dentro y fuera de la cancha, que creo que siempre, si estás bien afuera, eso se muestra dentro también. Volví el año pasado y me estoy sintiendo bien de nuevo. Con muchas ganas de afrontar eso internacionalmente de nuevo, de medirnos y ver dónde estamos parados.

—¿Qué sentís que desarrollaste en tu juego a la hora de llegar a Uruguay?

—No son tampoco responsabilidades nuevas para mí. A lo largo de mi carrera he pasado por diferentes posiciones y ya he pasado por esa responsabilidad, es algo que a mí me encanta. Los últimos dos años tuve un bajón en el rendimiento, pero creo que era también más que nada porque afuera de la cancha no me encontraba mucho. No es fácil tampoco para alguien irse a los 16 años de casa y estar tanto tiempo afuera, entonces creo que me hizo bien volver a estar cerca de la familia y amigos. Ahora retomar esas responsabilidades que están buenísimas.

Santiago Vescovi presente en el partido entre Bohemios y Reducto por la DTA. Foto: Estefanía Leal.

—Bohemios volvió a competir en su escenario. Siendo un hombre del club, ¿cómo viviste su situación?

—Me genera mucha tristezas a ver por la situación que se pasó, pero también me da mucha alegría ver que Bohemios puede volver a competir y más en casa. Un club en el cual yo me formé y viví toda la vida, mi familia me crió ahí, me crié yo toda la vida, entonces tengo un montón de amistades y relaciones ahí adentro. Es una alegría poder volver a ver a Bohemios competir. A lo largo de la temporada, cuando pueda y tenga la oportunidad obviamente voy a acompañar porque es del club del que soy oriundo y toda mi familia apoya, entonces está buenísimo.