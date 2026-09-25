Bohemios volvió a su casa tras 734 días y fue una fiesta, por más de que Reducto festejó en alargue

Una sensación de injusticia vivió el hincha de Bohemios, que vio como una restricción de la Intendencia de Montevideo lo obligó a cerrar sus puertas. Pero tras lucha, obras y trabajo, 734 días después el Marrón volvió a recibir a su público en un partido oficial y si bien el resultado fue adverso, no empaña el clima de fiesta que se volvió a vivir en Pocitos.

Filas largas, un gimnasio colmado, una cabecera con niños que quizás disfrutaron de su equipo por primera vez en cancha y hasta la presencia estelar de un hijo pródigo de la casa como Santiago Vescovi decoraron un clima tremendo en la calle Gabriel Pereira,

Bohemios ataca en su partido frente a Reducto. Foto: Estefanía Leal.

Y en cancha el partido no decepcionó. Ambos venían de ganar, se armaron bien y se definió en la última bola con tiempo suplementario incluido. La noche se prestaba para una épica de Bohemios cuando el pibe de formación albimarrón, Julián Ramírez, le daba al celeste del Manicomio 15 puntos de ventaja, pero los de Alejandro Muro lo remontaron con un gran ingreso de Franco Bianchi y un buen pasaje de Santiago Moglia.

Los niños en la tribuna de Bohemios en el partido frente a Reducto. Foto: Estefanía Leal.

Pablo Macanskas aportó su cuota y Diego Álvarez inclinó la balanza a favor del de Pocitos con triples, pero el peso en la pintura de Rick Jackson mantuvo cerca a la visita. Un doble de la cabeza de la llave de Macanskas parecía poner la frutilla de la torta preparada para el festejo final, pero el propio Jackson se hizo gigante en pintura ajena para rebotear y sobre la bocina mandar el juego a suplementario.

Santiago Vescovi presente en el partido entre Bohemios y Reducto por la DTA. Foto: Estefanía Leal.

Giovanni Corbisiero se embanderó para poner al frente a Reducto en el alargue y si bien parecía haber una emoción más contenida en el hincha cuando Diego Pena García tiró dos triples de la esquina para ir a un segundo suplementario —el segundo solo—, pero ambos salieron por muy poco y en la calle Gabriel Pereira terminó festejando un entrenador de la casa, como Hugo Kubachek.

Bohemios tendrá revancha, pero la sensación de ver volver competir al equipo es irrepetible y ahora seguirá luchando por volver a una categoría que perdió obligadamente por la sanción.