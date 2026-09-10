DTA: se sorteó el fixture del torneo 2026, que tendrá las vueltas de Bohemios y Cader a la competencia

La Divisional Tercera de Ascenso (DTA) sorteó en cancha de Capitol este miércoles a la noche su edición 2026. El torneo significará la vuelta de un equipo histórico como Bohemios a la actividad y además volverá a tener la participación de Cader de Rocha.

El de Pocitos tras no poder competir en su escenario por denuncias de los vecinos por ruidos molestos y perder de esta manera la categoría en 2025, retornará a la competencia luego de insonorizar su escenario de la calle Gabriel Pereira. El cinco veces campeón federal tendrá su estreno en Piriápolis donde tendrá que visitar a Ateneo.

Por su parte, el básquetbol uruguayo recupera una plaza del interior. Rocha volverá a tener un representante luego de 11 años cuando regrese Cader, equipo que incluso supo competir en la Liga Uruguaya de Básquetbol hasta 2012. El equipo rochense tendrá su debut en Las Piedras frente a Juventud.

Capitol será otra de las novedades del torneo. El blanquinegro que obtuvo el ascenso a primera en 2018, retornará a tercera luego de 18 años y tendrá su estreno de visitante ante San Telmo Rápido Sport.

La primera fecha se complementa con 25 de Agosto y Auriblanco, Defensores de Maroñas enfrentará a Yale y Reducto a Layva.

El torneo tendrá un Clasificatorio a una rueda por ocho cupos a playoffs, los cuartos de final y las semis serán al mejor de tres partidos con ventaja de localía para los mejores ubicados obteniendo ascensos los dos finalistas —que jugarán un partido en cancha neutral por el título— y los perdedores de las semifinales definirán el tercero en un encuentro en cancha neutral.

Vale aclarar que si existe un empate en el octavo lugar al término del Clasificatorio el último lugar a la postemporada se definirá con un partido desempate.

El fixture completo