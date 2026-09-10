Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Basquetbol

DTA: se sorteó el fixture del torneo 2026, que tendrá las vueltas de Bohemios y Cader a la competencia

La Tercera recuperará a un equipo histórico en el básquetbol uruguayo y además expandirá el básquetbol hasta Rocha con la presencia de una institución que ya supo jugar Liga Uruguaya de Básquetbol.

El País
El País
09/09/2026, 23:40
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Trofeo de la DTA
Trofeo de la DTA.
Foto: @DTAFubb.

La Divisional Tercera de Ascenso (DTA) sorteó en cancha de Capitol este miércoles a la noche su edición 2026. El torneo significará la vuelta de un equipo histórico como Bohemios a la actividad y además volverá a tener la participación de Cader de Rocha.

LDA: Olimpia y Verdirrojo avanzaron a semifinales; Colón descendió y Olivol Mundial ganó una chance más

El de Pocitos tras no poder competir en su escenario por denuncias de los vecinos por ruidos molestos y perder de esta manera la categoría en 2025, retornará a la competencia luego de insonorizar su escenario de la calle Gabriel Pereira. El cinco veces campeón federal tendrá su estreno en Piriápolis donde tendrá que visitar a Ateneo.

Por su parte, el básquetbol uruguayo recupera una plaza del interior. Rocha volverá a tener un representante luego de 11 años cuando regrese Cader, equipo que incluso supo competir en la Liga Uruguaya de Básquetbol hasta 2012. El equipo rochense tendrá su debut en Las Piedras frente a Juventud.

Capitol será otra de las novedades del torneo. El blanquinegro que obtuvo el ascenso a primera en 2018, retornará a tercera luego de 18 años y tendrá su estreno de visitante ante San Telmo Rápido Sport.

La primera fecha se complementa con 25 de Agosto y Auriblanco, Defensores de Maroñas enfrentará a Yale y Reducto a Layva.

El torneo tendrá un Clasificatorio a una rueda por ocho cupos a playoffs, los cuartos de final y las semis serán al mejor de tres partidos con ventaja de localía para los mejores ubicados obteniendo ascensos los dos finalistas —que jugarán un partido en cancha neutral por el título— y los perdedores de las semifinales definirán el tercero en un encuentro en cancha neutral.

Vale aclarar que si existe un empate en el octavo lugar al término del Clasificatorio el último lugar a la postemporada se definirá con un partido desempate.

El fixture completo

  1. Fecha 1
  2. 25 de Agosto vs. Auriblanco
    Juventud vs. Cader
    San Telmo Rápido Sport vs. Capitol
    Defensores de Maroñas vs. Yale
    Ateneo vs. Bohemios
    Reducto vs. Layva
  3. Fecha 2

  4. Bohemio vs. Reducto
    Yale vs. Ateneo
    Capitol vs. Defensor de Maroñas
    Cader vs. San Telmo Rápido Sport
    Auriblanco vs. Juventud
    Capurro vs. 25 de Agosto

    Fecha 3

  5. Juventud vs. Capurro
    San Telmo Rápido Sport vs. Auriblanco
    Defensores de Maroñas vs. Cader
    Ateneo vs. Capitol
    Reducto vs. Yale
    Layva vs. Bohemios

    Fecha 4

  6. Yale vs. Layva
    Capitol vs. Reducto
    Cader vs. Ateneo
    Auriblanco vs. Defensores de Maroñas
    Capurro vs. San Telmo Rápido Sport
    25 de Agosto vs. Juventud

    Fecha 5

  7. San Telmo Rápido Sport vs. 25 de Agosto
    Defensores de Maroñas vs. Capurro
    Ateneo vs. Auriblanco
    Reducto vs. Cader
    Layva vs. Capitol
    Bohemios vs. Yale

    Fecha 6

  8. Capitol vs. Bohemios
    Cader vs. Layva
    Auriblanco vs. Reducto
    Capurro vs. Ateneo
    25 de Agosto vs. Defensores de Maroñas
    Juventud vs. San Telmo Rápido Sport
  9. Fecha 7

  10. Defensor de Maroñas vs. Juventud
    Ateneo vs. 25 de Agosto
    Reducto vs. Capurro
    Layva vs. Auriblanco
    Bohemios vs. Cader
    Yale vs. Capitol

    Fecha 8

  11. Cader vs. Yale
    Auriblanco vs. Bohemios
    Capurro vs. Layva
    25 de Agosto vs. Reducto
    Juventud vs. Ateneo
    San Telmo Rápido Sport vs. Defensores de Maroñas

  13. Fecha 9

    Ateneo vs. San Temo Rápido Sport
    Reducto vs. Juventud
    Layva vs. 25 de Agosto
    Bohemios vs. Capurro
    Yale vs. Auriblanco
    Capitol vs. Cader

    Fecha 10

    Auriblanco vs. Capitol
    Capurro vs. Yale
    25 de Agosto vs. Bohemios
    Juventud vs. Layva
    San Temo Rápido Sport vs. Reducto
    Defensores de Maroñas vs. Ateneo

    Fecha 11

    Reducto vs. Defensores de Maroñas
    Layva vs. San Temo Rápido Sport
    Bohemios vs. Juventud
    Yale vs. 25 de Agosto
    Capitol vs. Capurro
    Cader vs. Auriblanco

    Fecha 12

    Capurro vs. Cader
    25 de Agosto vs. Capitol
    Juventud vs. Yale
    San Temo Rápido Sport vs. Bohemios
    Defensores de Maroñas vs. Layva
    Ateneo vs. Reducto

    Fecha 13

    Layva vs. Ateneo
    Bohemios vs. Defensores de Maroñas
    Yale vs. San Temo Rápido Sport
    Capitol vs. Juventud
    Cader vs. 25 de Agosto
    Auriblanco vs. Capurro

  14. Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar
Te puede interesar