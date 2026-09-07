Falleció José María Busanello, presidente de Larrañaga, a sus 69 años: el sentido homenaje del club

Este lunes, el Club Social Larrañaga comunicó el fallecimiento de su presidente José María Busanello, quien llegó a la institución en 1969 siendo un adolescente y después de casi tres décadas como presidente logró uno de sus más grandes anhelos: que el Larra ascienda de la Liga de Ascenso a la Liga Uruguaya de Básquetbol, como sucedió en la pasada temporada.

Busanello, exárbitro de básquetbol, luchaba contra un cáncer y falleció en la madrugada de este lunes a sus 69 años. “Lamentamos con profundo dolor el fallecimiento de nuestro presidente José María Busanello, quien ha dedicado gran parte de su vida a trabajar incasable e ininterrumpidamente por el club”, informaron en las redes sociales del club Milrayitas.

Desde Larrañaga, valoraron su gestión y que haya podido cumplir su sueño y el de todos en el club. “El destino quiso que, en su último año en funciones, pudiera cumplir uno de sus sueños: lograr el ascenso y que su querido club vuelva a disputar el torneo de Primera División”.

Desde “El Club del Barrio”, como se hace llamar el Larra, informaron que el velatorio de su presidente se realizará en el club a partir de las 11:00 de la jornada de este lunes e invitaron a “la familia del club” a “despedir a quien tanto le dio a nuestra institución”.

Busanello marcó una época en Larrañaga, el club cambió desde que él lo conoció como un adolescente y el Milrayitas le dedicó un sentido homenaje en un video que cuenta con su testimonio. “Cuando llegué al club hace muchísimos años, 1969, estaba en un club que me encantaba, pero no podía entender por qué había un alero que se caía a pedazos, por qué había tantas cosas rotas y empecé a soñar…”, llegó a decir en una entrevista.

Larrañaga jugará la próxima temporada en la Liga Uruguaya de Básquetbol y el club recordó el fragmento de na entrevista a Busanello instantes después de haber conseguido el tan ansiado ascenso a la LUB. “Fuimos el mejor equipo. Esta felicidad no me la quita nadie. Esto me lo llevo”.