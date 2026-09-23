Se acabó la espera: Bohemios volverá a jugar en su cancha dos años después, tras restricción de la Intendencia

Hace 733 días Bohemios vivía una fiesta, vencía a Stockolmo 87-75 y en su último partido de la Liga de Ascenso 2024 aseguraba su permanencia en segunda. Aquel torneo terminó un punto por encima del descendido Sayago, pero era impensado que ese sería el último partido como local en la calle Gabriel Pereira, hasta este jueves, donde volverá a recibir a su público en un partido oficial.

El dueño de cinco Federales, el histórico Marrón se vio obligado prácticamente a cerrar sus puertas por denuncias de ruidos molestos por parte de los vecinos. Un club siempre fuerte en formativas empezó a perder a su gurisada, pasó de ser un equipo protagonista en femenino a dejar de competir y todo por un horario acotado, que llevó a la institución de Pocitos a tener que cerrar antes de las 20:00 horas y no poder competir los domingos.

Jorge Malvar, presidente del club habló con Ovación a horas de un anhelado retorno. El equipo que perdió la categoría que se había ganado en cancha, al no poder competir en 2025, buscará refundarse desde la DTA, donde debutó con victoria en Piriápolis frente a Ateneo y ahora recibirá a reducto a partir de las 19:30 este jueves.

"Por primera vez tenemos muchos jugadores de afuera, los cinco titulares ninguno es de la casa", manifestó Malvar de la vuelta del albimarrón a la competencia, que aún sufre los coletazos de esa sanción al perder mucho de su talento joven, por tener que pasear por Montevideo para entrenar y competir en Formativas; y tras no tener como zanahoria un primer equipo para jugar, tras la restricción impuesta por la Intendencia de Montevideo.

El presidente contó que el costo de la obra que pedía la IM fue de 70 mil dólares tras detectar "fallas en determinadas zonas del gimnasio". Destacó el proyecto que se hizo con el Arquitecto Fernández que participó en obras grandes como el Antel Arena, el Teatro Solís y el Sodre.

Explicó que el trabajo requirió "una obra sobre la calle Payán, parte del techo y sobre las casas que dan a la calle Miguel Barreiro". El trabajo de Bohemios dio sus frutos y si bien sigue con un horario acotado, ahora logró extenderlo hasta las 22:00 lo que le permite oficiar como local en DTA, que tuvo una consideración especial con el club de Pocitos, que jugará en su escenario a partir de las 19:20 cuando el horario oficial marca las 20:45.

Malvar confirmó que a raíz de la obra también volverá a contar con un primer equipo femenino a partir del año que viene, siendo el Marrón un equipo que supo ser campeón en 2018 y sacar de sus formativas dos de las líderes que tuvo la selección en el último Sudamericano, como Florencia Niski y Josefina Zeballos —hoy en España—.

Jorge destacó la participación del fideicomiso para pagar la obra, que hoy financia al club luego de que Bohemios tuviera severos problemas económicos tras su ascenso a la Liga Uruguaya de Básquetbol en 2018. Aclaró que "la parte del básquetbol está independiente del fideicomiso", pero que en este caso "asumieron como si fuera una obra".

"Lo más importante es que volvieron los juveniles, después de estar dos años y pico dando vueltas por ahí, donde se desmotivaban, donde no tenían cancha y después de las prácticas tenían que ir a la plaza a la esquina, tenían que crecer en la calle, porque no se podían quedar después de las 20 horas en el club", destacó Malvar, que expresó que lamentó además que "ese arraigo que tenían en el club y esa cultura del deporte se cortó".

"Por suerte algunos vecinos se terminaron dando cuenta que se habían equivocado. Algunos firmaron porque los empujaba la corriente, pero se dieron cuenta que era un error que los chiquilines siguieran en la calle", expresó respecto a la negociación con los habitantes de la zona.

El presidente destacó además que "es un club con 96 años, el más completo del barrio, con dos piscinas, cinco gimnasios, sala de pesas, van muchos colegios ahí, es muy grande". Y lamentó que la sanción se diera solo por dos viviendas donde "se sentía ruido por encima del mínimo" como lo indicaron las mediciones que se hicieron previo a la obra.

"Está contento el barrio, va a funcionar el barrio de nuevo. Funciona la pizzería, la parrillada, el quiosco de la esquina, toda esa gente se veía afectada también en su fuente de trabajo", manifestó respecto a la vuelta de Bohemios; y agregó que cuando "se hicieron esas casas ya estaba el club". Además comparó la actualidad con los 80' o los 90', cuando jugaban Tato López y Luis Pierri. "Ahí lo llenábamos dos veces por semana", recordó Malvar que contó que también se hacían bailes hasta las cuatro de la mañana. "Teníamos 50 noches al año y ahora son seis", concluyó.

"Bohemios siempre fue cuna de grandes talentos, la gente vuelve a apostar porque el entorno es inmejorable. Vuelve a renacer por la historia que tiene en sí", destacó Malvar, que justifica como el pasado del albimarrón ayuda a que el club se esté "levantando tan rápido".

Por último destacó los "esfuerzos de la directiva actual, de la anterior que inició esta lucha, de la comisión de padres, del fideicomiso y de muchos vecinos que se dieron cuenta que no podían cortar el desarrollo de los jóvenes".