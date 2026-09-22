Llegó el quinto: Lucas Rodríguez ya entrena con Peñarol que podrá poner un quinteto de selección de Uruguay

Tras finalizar su temporada con el equipo juvenil de Minas Tênis de Brasil, Lucas Rodríguez fue presentado por Peñarol, jugador que había acordado su vinculación en julio. El aurinegro trabaja de esta manera con plantel completo buscando defender el título de campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

El base de 19 años llega como la segunda ficha Sub 23 del equipo junto a Nicolás Lema que repite de la temporada pasada. Recordar que Santiago Calimares pasó a ser mayor y jugará como el quinto nacional de Leandro García Morales.

Rodríguez viene de ser decisivo para que Minas Tênis se quedara con la medalla de bronce de la Liga de Desarrollo, torneo U22 de Brasil. En el campeonato promedió 12,7 puntos y ocho asistencias. Además estuvo en la rotación del equipo que logró la temporada pasada alzar el Super 8, alcanzó los cuartos de final del NBB y también de la Basketball Champions League Americas (BCLA).

Rodríguez promedió en su temporada a nivel local 13,5 puntos, mientras que en la BCLA el uruguayo tuvo mayor protagonismo, con 21,5 minutos por encuentro y 7,4 puntos.

Con la selección debutó en la ventana de agosto frente a Argentina y Cuba; y disputó los dos amistosos de la gira ante China. Sus mejores números los registro ante la selección isleña ante quien anotó ocho puntos (2/3 en triples) y repartió ocho asistencias.

Al equipo lo completan Emiliano Serres, Santiago Vescovi, Martín Rojas y Nicola Pomoli como nacionales —llegando a cinco jugadores de selección de Uruguay el aurinegro—, mientras que Skyler Hogan repetirá como extranjero, y se suman Chris Perry y el puertorriqueño de selección Alexander Kappos.

La defensa de la Liga Uruguaya de Básquetbol

El torneo tendrá su lanzamiento y sorteo del fixture este miércoles en el Antel Arena a partir de las 19:30 horas y comenzará el 12 de octubre. Mantendrá el mismo formato del año pasado, con un Clasificatorio a dos ruedas, donde los mejores seis avanzan a la Liguilla que también será a dos ruedas. Todos los equipos que jueguen esta instancia accederán a playoffs junto a los dos mejores del Reclasificatorio.

Peñarol vuelve a la Basketball Champions League Americas

El Carbonero retorna a la competición que disputó en 2022. Compartirá grupo frente a Ferro de Argentina y con el exequipo de Lucas Rodríguez, Minas Tênis. Recordar que el torneo se juega en formato de todos contra todos en tres ventanas, donde cada club será local en una de ellas. Peñarol organizará su fecha en el Palacio.

En caso de avanzar como uno de los dos primeros enfrentará en cuartos de final a un equipo proveniente de la serie del norte que integran Astros de Jalisco (México), Real Estelí (Nicaragua) y Guaiqueríes (Venezuela).