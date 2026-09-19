LDA: Olimpia ganó un partidazo en el Cerro y quedó a un triunfo de retornar a la Liga Uruguaya de Básquetbol

Olimpia subió al Cerro y bajó con un triunfo 69-68 tremendo que lo deja muy cerca de retornar a la Liga Uruguaya de Básquetbol en su cuarta temporada en la Liga de Ascenso.

Las Alas Rojas se impusieron por en un partido vibrante, punto a punto de principio a fin y con múltiples cambios de liderazgo, que se terminó resolviendo por detalles, dentro de un partido batallado y de bajo score.

Olimpia se alimentó en el último cuarto en base a triples para contrarrestar el gran momento de Joaquín Rodríguez que fue el líder para que Verdirrojo llegue compitiendo al final, siendo bien secundado por el pibe Federico Cruz, que con valentía se animó a generar en el desenlace del juego.

Pero los números de las Alas Rojas de afuera terminaron siendo decisivos, no solo porque su 9/21 maquilló su floja producción ofensiva, sino por el momento en el que encontraron los de Andrés Borroni esas conversiones.

Abel Agarbado, Martín Perdomo y luego Lucio Castellani con un bombazo de la esquina pusieron a Olimpia al frente en varios momentos pesados. Sin embargo el del Cerro parecía ser quien festejaba en casa luego de un triple tras salir de una cortina directa de Rodríguez.

Cuando todo quedaba de cara para los de Mauro Nava tras una tapa soberbia de Federico Haller sobre Abel Agarbado que se disponía a tirar una bandeja, Andrés Borroni dibujó una jugada de saque de fondo que terminó con un sencillo doble de Lucio Castellani, tirándole la presión al Verdi que resolvió mal en el final en las manos de su extranjero, Randy Rickards.

El interno no pudo anotar un tiro de la esquina corta y tras un recupero clave de Giovanni Corbisiero intentó salir picando y Martín Perdomo se la sacó de atrás, llevándose una antideportiva que resolvió el encuentro.

El martes en la Cúpula la serie puede definirse a favor de las Alas Rojas.