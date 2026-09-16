Liga de Ascenso: Olimpia despertó en el momento justo y pegó primero en las semifinales frente a Verdirrojo

Se había jugado la mitad del primer cuarto y Olimpia solo tenía dos puntos, mientras que Verdirrojo ya había hecho 15. Esos 13 puntos de diferencia fueron la máxima de la visita en la noche, pero no alcanzó porque al Alas Rojas el mal momento le duró solo un rato y lo terminó ganando 100-68.

Al término de los primeros 10 minutos el marcador ya era 22-15 a favor del equipo del Cerro y a partir de allí comenzó la remontada del local que a falta de cuatro minutos para el cierre de la primera parte pasó por primera vez en el resultado para solo dejarlo por unos segundos. Al descanso largo el marcador era de 40-36.

El segundo tiempo sirvió para que el equipo de Andrés Borroni termine de sentenciar un triunfo en el que llegó a sacar una máxima de 32 puntos y que al cierre del tercer cuarto era de 67-46.

Los artífices del triunfo fueron Lucio Castellani y Ezequiel Bell que finalizaron el encuentro con 22 y 21 puntos respectivamente. Bell, a su vez, terminó con doble-doble al aportar 10 rebotes. En Verdirrojo, el mejor aporte fue de Federico Haller que terminó el partido con 17 puntos.

El segundo punto de esta serie se disputará el próximo viernes desde las 20:15 y en cancha de Verdirrojo donde buscará sacar ventaja de su localía.

Mañana se enfrentan Sayago ante Trouville

La otra semifinal de la Liga de Ascenso se disputará mañana cuando Sayago reciba a Trouville en el segundo punto de la serie. Cabe recordar que el Rojo de Pocitos se impuso en el primer duelo entre ambos por 88-81 y por eso llega con ventaja a este encuentro, pero sabiendo que tendrá que asumir un reto muy duro al jugar de visitante, más allá de que ya ganó 93-79 en fase regular. En la temporada Sayago perdió cuatro de los 10 encuentros que tuvo como local.