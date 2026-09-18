LDA: Sayago aplastó a Trouville, ahora irá a Chucarro con la serie igualada y mejores sensaciones

Sayago le tiró la presión arriba a Trouville en la semifinal que define uno de los dos ascensos a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2027-28. El equipo de la vía se impuso con total autoridad como local, por 97-74 en un juego que no solo aplastó desde el score, sino que dominó en todas las facetas.

Gustavo Reig ganó claramente la batalla táctica, ajustó luego de comenzar con una defensa zonal que su rival la castigó con porcentajes altos, tras minuto salió a doblar a los principales generadores del equipo de Pocitos y de ahí en más no pasó problemas en defensa. Con menor confianza de su rival pudo volver a la zona para controlar los rompimientos y mayormente cuando Nicolás Díaz dio descanso a uno de sus extranjeros, colocó un cuadrado y uno sobre la referencia del foráneo en pista. De esta manera logró bajar el goleo de Dennis McKinny de 20 a 11, y el de Michael Henry, de 29 a 17.

Su éxito defensivo le permitió una alto caudal de puntos de contraataque (22), pero su equipo se alimentó también del triple (12/32), al igual que en el juego 1. Su mayor exponente fue por destrozo el brasileño Adyel Borges, la carta de gol en el cinco contra cinco, que castigó con porcentajes soberbios de afuera y un uno contra uno muy interesante. El brasileño terminó con una brutal planilla: 33 puntos (7/15 en triples), cinco rebotes, cinco asistencias y cinco recuperos.

Pero también Sayago tuvo un poderío alto en el rebote ofensivo (16), desde donde castigó a su rival con puntos de segunda oportunidad (14) en pasajes donde le costó sostenerse defensivamente, con Josh Ferguson y Agustín Gentile como figuras en ese sector.

Más allá de que el Colo Reig tuvo un buen aporte goleador de su banca (22) tuvo fundamentalmente ingresos claves para mantener alta la intensidad, como los de Guillermo Curbelo y Santiago Calimares que sostuvieron la muy buena tarea que hicieron Nicolás Lema y Santiago Wohlwend.

La única preocupación que se lleva Sayago de la noche es una posible lesión de Curbelo, que en el intento de tapar un triple sobre Claudio Bascou cayó mal sobre el flotante, fue sustituido y no volvió a ingresar.

El lunes se volverán a ver las caras en la calle Chucarro con la serie igualada 1-1.