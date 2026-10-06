Maxi Gómez se metió entre los 10 máximos goleadores del siglo XXI en Nacional y sorprende por su eficacia

Maxi Gómez hizo historia con Nacional en la victoria 2-0 ante Montevideo City Torque debido a que con su gol ingresó en la selecta nómina de los 10 máximos artilleros del siglo XXI con el tricolor. Después de una asistencia magnífica del juvenil Luciano González, el "9" definió con el arco a su merced para concretar el 2-0 definitivo frente a los Ciudadanos.

Lo celebró con una sonrisa, de brazos abiertos y puños cerrados por haber sentenciado el triunfo del local en el Gran Parque Central. En el plano individual, significó su tanto número 21 en lo que va de la temporada, donde también registra tres asistencias.

Si se toman en cuenta las estadísticas desde su arribo al Bolso el 1 de julio del 2025, totaliza 30 goles y ocho asistencias en 52 encuentros oficiales. Con esta cifra igualó la línea de Martín Ligüera entre los máximos goleadores del siglo.

¿A quiénes tiene por delante en esta lista? El líder es Gonzalo Bergessio con 91 goles, seguido por Richard Morales (57), Alexander Medina (56), Iván Alonso (55), Nicolás López (53), Sebastián Abreu (48), Sebastián Fernández (48), Santiago García (47) y Gonzalo Castro (45).

Maxi Gómez celebrando su gol con Nacional para sentenciar el 2-0 contra Cerro Largo. Foto: Estefanía Leal.

Gómez es el segundo con el mejor promedio de gol, teniendo en cuenta solamente los marcados de forma oficial ya que tiene 29 festejos en 51 juegos (0.57) que solamente supera Iván Alonso que con esos mismos parámetros cerró su participación en el Bolso con 55 goles en 87 juegos y un promedio de 0.63.

De esos 30 goles, nueve llegaron en su primer semestre con Nacional entre agosto y diciembre de 2025, mientras que los 21 restantes se dieron desde enero de 2026 a la fecha lo que le permite ser el uruguayo con más festejos durante todo este año en el mundo, seguido desde cerca por Diego Casas (Xelajú de Guatemala) con 19 y Salomón Rodríguez que lleva 18 con Montevideo City Torque.

El atacante de 30 años disfruta de una racha positiva en el tricolor considerando que es el tercer partido al hilo en el que convierte. Antes lo había hecho contra Cerro Largo en Melo y frente a Defensor Sporting como local, donde fue determinante con su doblete para revertir el marcador.

La particularidad de estos dos partidos es que ingresó desde el banco y resultó decisivo. Este lunes, en su retorno a la titularidad tras recuperarse por completo del esguince grado uno en su rodilla, volvió a dar muestras de su eficacia.