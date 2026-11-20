Nacional visita a Cerro hoy en el Estadio Luis Tróccoli por la última fecha del Torneo Clausura. El partido se disputa desde las 16:30 horas y estará disponible en vivo a través de DSports, DGO, Flow y Flow streaming, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y también por medio de Antel TV.

El equipo liderado por Daniel Carreño viene de igualar 1-1 ante Albion en el Gran Parque Central y quedarse sin posibilidades de competir por el bicampeonato. Después de un primer tiempo en el que fue superior, no pudo sostener la ventaja en el complemento y ahora tiene como prioridad obtener un cupo para la Copa Libertadores 2027.

El tricolor tiene 62 puntos en la Tabla Anual y está igualado con Liverpool, que hoy cierra el Clausura recibiendo a Wanderers.

Hoy está por debajo de Montevideo City Torque y Deportivo Maldonado, pero si logra terminar segundo en la Anual, irá a fase 2 de la Copa Libertadores.

Si sale tercero necesita que Liverpool le gane la semifinal de la Liga AUF Uruguaya a Racing y que, a su vez, el negriazul termine segundo en la Tabla Anual para lograr ese cometido.

En caso de terminar en la cuarta posición, irá a fase 1 si se dan determinadas condiciones: que Liverpool termine entre los tres primeros de la Tabla Anual y le gane la semifinal a Racing, que Danubio gane la Copa AUF Uruguay o que la gane Montevideo City Torque y también finalice entre los tres primeros de la Anual.

De lo contrario la única vía de Nacional para ir a la Copa Libertadores 2027 es ganar la actual edición de la Copa AUF Uruguay para ser Uruguay 4 y, por tanto, jugar la fase 1 del certamen continental. Si esto sucede, deberá superar tres fases previas a disputarse en formato de ida y vuelta con la mira puesta en pasar a fase de grupos.

Si accediera a la Libertadores como Uruguay 4 y pasara dos de estas fases eliminatorias pero terminara cayendo en la fase 3, de todas formas se ganaría el derecho de jugar la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Por su parte, en la vereda de enfrente está el albiceleste, que necesita ganar sí o sí con la mira puesta en sostener la categoría. Los dirigidos por Alejandro Cappuccio tienen 85 puntos en la tabla del descenso y están emparejados con Wanderers, a solo dos puntos de la línea de Cerro Largo.

Maxi Silvera será titular en Nacional y Maxi Gómez espera en el banco

Carreño dirigió ayer por la tarde el último entrenamiento en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y luego el plantel quedó concentrado para visitar al albiceleste en el Tróccoli. De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, es un hecho que Maxi Silvera regresará a la titularidad para compartir el sector ofensivo con Tiziano Correa. El 11 jugó desde el arranque en el Clausura por última vez el 26 de setiembre por la octava fecha.

Maxi Gómez, la figura del equipo, debió ser reemplazado ante el Pionero cuando corrían 22 minutos de juego por una dolencia en el posterior. Si bien durante la semana el área de sanidad lo evaluó y constató una “contractura” que está lejos de revestir gravedad, el cuerpo técnico optó por dejarlo en el banco para no arriesgarlo, considerando que cada vez que ingresó también mostró su habitual eficacia desde tres cuartos de cancha en adelante. Bruno Zuculini no está disponible para este compromiso tras sufrir “un desgarro de la porción larga del bíceps femoral del muslo izquierdo”, de acuerdo al comunicado oficial del tricolor.

En su lugar estará Lucas Rodríguez, un habitual titular, quien regresa de la sanción por quinta amarilla. Por esta misma razón Sebastián Coates, el capitán, no podrá estar entre los convocados.

Los cambios que prepara Nacional en el sector defensivo

Agustín Rogel en un partido con Nacional por la Liga AUF Uruguaya 2026. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Agustín Rogel es el candidato para reemplazar a Coates en la zaga y compartir el sector junto con Tomás Viera, al tiempo que Francisco Calvo aguardará por su oportunidad en el banco después de regresar el miércoles por la tarde tras la fecha FIFA con la selección de Costa Rica.

En el carril izquierdo el titular viene siendo Camilo Cándido, pero según pudo averiguar Ovación Nicolás “Ojito” Rodríguez también corre con posibilidades de meterse en la oncena titular. Carreño lo terminará de definir a último momento.

Cerro vs. Nacional por el Torneo Clausura: hora, posibles formaciones y dónde verlo en vivo

Cerro: Yonathan Irrazabal; Damián Suárez, Nahuel Arena, Juan Cruz Guasone, Mauro Villar; Alejo Macelli, Jairo Amaro, Agustín Miranda, Cristian Barros; Emiliano Rodríguez, Brahian Alemán.

DT: Alejandro Cappuccio.

Nacional: Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera; Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Luciano González, Camilo Cándido/N. Rodríguez; Maxi Silvera, Tiziano Correa. DT: Daniel Carreño.

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Martín Soppi y Sebastián Schroeder

Cuarto árbitro: Eduardo Varela

VAR: Andrés Cunha y Horacio Ferreiro

Hora: 16:30.

TV: DSports, DGO, Flow y Flow streaming, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV.

Estadio: Luis Tróccoli.