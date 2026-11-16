Nacional tiene una nueva baja para visitar a Cerro: Bruno Zuculini sufrió un desgarro muscular en el muslo izquierdo

Nacional sufrió una nueva baja para enfrentar a Cerro por la fecha 15 del Torneo Clausura dado que este martes se confirmó la lesión de Bruno Zuculini, que sufrió "un desgarro de la porción larga del bíceps femoral del muslo izquierdo", según el comunicado oficial del tricolor.

"El futbolista ya inició los trabajos de rehabilitación en la Ciudad Deportiva Los Céspedes", añadió. El volante argentino fue titular en el último compromiso ante Albion por la fecha 14 y debió ser reemplazado en el tramo final tras sentir una dolencia.

El mediocampista de 33 años llegó al Bolso en julio del 2026 proveniente de Racing y con una extensa trayectoria a nivel internacional. De todas formas, no pudo ganarse un lugar en la oncena titular y registra un total de 825 minutos disputados que se reparten en 18 encuentros oficiales, donde aportó una asistencia.

En el último partido contra el Pionero Daniel Carreño optó por colocarlo desde la arranque ante la ausencia de Lucas Rodríguez por suspensión.

Nacional: Sebastián Coates es baja y Lucas Rodríguez vuelve a estar disponible

Sebastián Coates, capitán de Nacional, durante el partido ante Albion por el Torneo Clausura. Foto: Leonardo Mainé.

Sebastián Coates, capitán del Bolso, será baja para visitar a Cerro por la última jornada del Torneo Clausura tras haber recibido la quinta amarilla ante el Pionero en el Gran Parque Central. Por su parte, Lucas Rodríguez vuelve a estar disponible para integrar el mediocampo, donde viene siendo una pieza indiscutida desde el retorno de Carreño.