Camilo Cándido renovó de forma automática su contrato con Nacional hasta diciembre del 2027: qué objetivo cumplió

Camilo Cándido renovó de forma automática con Nacional hasta diciembre del 2027. El lateral de 31 años, que llegó al tricolor en febrero del 2026, pactó un contrato por un año con la posibilidad de extenderlo por otra temporada si jugaba el 60% de los partidos entre Liga AUF Uruguaya y las copas internacionales. Finalmente logró ese objetivo a falta de un partido para el cierre del Torneo Clausura, de acuerdo a lo que informó El Espectador Deportes y confirmó Ovación.

En la actual temporada ha tenido vaivenes en su desempeño que incluso lo han llevado a perder la titularidad al mando de Jadson Viera y Jorge Bava. Sin embargo, desde la llegada del entrenador Daniel Carreño pasó a tener un rol más protagónico como carrilero por izquierda, donde se viene desempeñando de manera asidua como titular.

En la temporada 2026 tiene un gol y dos asistencias en 33 partidos disputados, con un total de 2341 minutos en cancha.

El desempeño de Camilo Cándido en la temporada 2026 con Nacional

Camilo Cándido celebra su gol ante MC Torque. Foto: Ignacio Sánchez.

En lo que respecta a su rendimiento a lo largo de la temporada, Cándido jugó siete encuentros oficiales con un total de 533'. Ya en el Torneo Intermedio aportó un gol en siete partidos (426') y en el Clausura viene aumentando su tiempo en cancha con un total de dos goles en 11 compromisos (744').

El gol que marcó en el Intermedio lo hizo contra Montevideo City Torque el 15 de mayo en la victoria 2-1 del tricolor en el Estadio Charrúa. Aquella vez el lateral aportó el 1-1 parcial con un remate de media distancia, y un minuto después llegó el tanto de Maxi Silvera para revertir el marcador.

En lo que respecta a sus dos asistencias, Cándido repartió una contra Central Español por la décima fecha del Clausura y otra contra Deportivo Maldonado por la undécima jornada.