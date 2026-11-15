Con tinte de adiós al bicampeonato: la gran oportunidad que perdió Nacional y su foco en clasificar a Libertadores

Nacional se fue del Gran Parque Central con la sensación de una derrota más allá del 1-1 definitivo contra Albion. La pérdida de puntos de Montevideo City Torque y Deportivo Maldonado lo dejaba en una situación impensada, con la posibilidad de ganar y quedar a un punto de la cima de la Tabla Anual y del Torneo Clausura, al menos de manera transitoria. Pero nada de eso sucedió.

El Bolso comenzó manejando los hilos del juego con una tónica que se mantendría durante todo el partido: los desbordes de Gastón Martirena y Luciano Boggio por derecha. El Pionero había tenido apenas un remate de media distancia de Pablo Alcoba antes del primer golpe de efecto del partido.

Bruno Zuculini peleó en las alturas una pelota con Pablo Lacoste, que terminó anotando en contra el 1-0 parcial del anfitrión. Todo parecía encaminarse para Nacional en apenas 15 minutos. Siete más tarde llegó la salida de Maxi Gómez con una dolencia en el posterior de la pierna derecha y el ingreso de Maxi Silvera en su lugar. Pero el tricolor fue capaz de sostener su rol protagónico.

Primero avisó Tiziano Correa con un cabezazo tras el centro exacto de Martirena y después el propio Correa se asoció con Luciano González, llegó el pase filtrado y un remate potente de Maxi Silvera.

Cuando Correa logró volcarse a la izquierda llegó lo mejor del ataque de Nacional por su potencia y la capacidad de habilitar a sus compañeros.

Ya sin nada que perder, el Pionero salió al complemento decidido a empatarlo y puso en problemas a la zaga del Bolso a partir de la velocidad de sus extremos. Sebastián Coates se ganó la amonestación muy pronto e Iker Zufiaurre estaba incontrolable por izquierda.

Iker Zufiaurre disputando una pelota con Emiliano Ancheta. Foto: Leonardo Mainé.

Cuando tuvo la chance de liquidarlo, el local no pudo. Martirena reventó el palo tras una gran pared con Luciano Boggio, pero cada vez que su rival lo atacaba parecía estar cerca del empate con exigencias constantes para Martín Arias.

A los 81′ llegó el premio para Zufiaurre con el 1-1 tras una gran salvada del arquero argentino. En el cierre jugaron al golpe por golpe, pero el que estuvo más cerca fue Nacional con el gol que se perdió Boggio debajo del arco y generó suspiros.

Solo un milagro puede permitirle al Bolso llegar con vida a la última fecha, pero la sensación es que se quedó sin bicampeonato. Ahora luchará con Deportivo Maldonado, Montevideo City Torque y Racing por el cupo a Copa Libertadores, o lo buscará en Copa AUF Uruguay.