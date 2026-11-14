Nacional se enfrenta ante Albion por la fecha 14 del Torneo Clausura. El partido se disputa desde la 20:00 horas en el Gran Parque Central y contará con el arbitraje de Esteban Guerra, quien estará escoltado por Christian Ferreyra y Javier Irazoqui en el VAR.

Los dirigidos por Daniel Carreño pretenden una victoria impostergable para sostener la esperanza en el Clausura e igualar a Montevideo City Torque en este certamen y en la Tabla Anual.

Jugarán sin la presencia de público a raíz de la sanción que recibió el tricolor por los incidentes registrados contra Deportivo Maldonado.

En tanto, los liderados por Diego Franco y Federico Macías lograron asegurar la permanencia hace varias fechas y ahora están enfocados en clasificar a una copa internacional para 2027, por lo que buscan imponerse en las dos fechas que restan. Llegan con 47 puntos en la Anual, lo que los ubica en el octavo puesto, a cuatro puntos de Wanderers.

