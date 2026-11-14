Nacional se enfrenta ante Albion por la fecha 14 del Torneo Clausura. El partido se disputa desde la 20:00 horas en el Gran Parque Central y contará con el arbitraje de Esteban Guerra, quien estará escoltado por Christian Ferreyra y Javier Irazoqui en el VAR.
Los dirigidos por Daniel Carreño pretenden una victoria impostergable para sostener la esperanza en el Clausura e igualar a Montevideo City Torque en este certamen y en la Tabla Anual.
Jugarán sin la presencia de público a raíz de la sanción que recibió el tricolor por los incidentes registrados contra Deportivo Maldonado.
En tanto, los liderados por Diego Franco y Federico Macías lograron asegurar la permanencia hace varias fechas y ahora están enfocados en clasificar a una copa internacional para 2027, por lo que buscan imponerse en las dos fechas que restan. Llegan con 47 puntos en la Anual, lo que los ubica en el octavo puesto, a cuatro puntos de Wanderers.
¡Nacional puede quedar a un punto de la cima del Clausura y la Anual!
Tras la caída de Deportivo Maldonado ante Cerro y el empate de Montevideo City Torque con Racing, Nacional puede quedar a un punto de la cima del Torneo Clausura y de la Tabla Anual en caso de imponerse este sábado ante Albion.
Cabe recordar que Liverpool, el líder en soledad del Clausura, juega este domingo ante Danubio.
El probable once de Albion ante Nacional
El posible once del Pionero para medirse ante el tricolor es el siguiente: Santiago Silva; Matías de los Santos, Pablo Lacoste, Francisco Couture; Carlos Airala, Tomás Moschión, Francisco Ginella, Santiago Costa, José Álvarez;Tobías Figueroa, Álvaro López.
El once titular de Nacional para medirse ante Albion
El equipo de Daniel Carreño forma de la siguiente manera para recibir a Albion en el Gran Parque Central: Alexis Martín; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Luciano Boggio, Luciano González, Camilo Cándido; Tiziano Correa, Maxi Gómez.
Cómo llega Albion al cruce ante el tricolor
El Pionero viene de igualar 0-0 ante Deportivo Maldonado por la fecha 13 del Torneo Clausura. Desde la llegada de la dupla conformada por Diego Franco y Federico Macías han elevado el funcionamiento y también la eficacia a nivel de resultados.
Hace varias jornadas aseguraron la permanencia y ahora le apuntan a una copa internacional para el 2027.
Cómo llega Nacional al cruce ante el Pionero
El tricolor viene de dos victorias al hilo en el marco de la Copa AUF Uruguay, primero ante Ferro Carril de Salto y después contra Deportivo Maldonado. En el marco del Clausura su último partido terminó con victoria agónica contra Danubio en Jardines del Hipódromo.
Nacional llega con 26 puntos en el Clausura y, producto del empate de Montevideo City Torque, en caso de ganar lo puede alcanzar en este certamen y también en la Tabla Anual.
El único líder del Clausura es Liverpool, que tiene 30 puntos y este domingo 15 de noviembre visita a Danubio.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Nacional vs. Albion!
El equipo de Ovación y El País les da la bienvenida a la cobertura minuto a minuto del partido entre Nacional y Albion por la fecha 14 del Torneo Clausura.
Se juega en el Gran Parque Central y puede verse en vivo a través de DSports, DGO, Flow y Flow streaming, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV.