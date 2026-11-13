Los millones que Nacional todavía espera cobrar: las transferencias, quién debe y cuánto dinero está pendiente

A Nacional le deben entre US$5.000.000 y US$6.000.000 por transferencias realizadas en los últimos dos años. Pasando en limpio entre los porcentajes que le corresponden y las comisiones, entre US$3.000.000 y US$3.500.000 pertenecen enteramente al tricolor.

Un informe presentado por el gerente financiero Ari Buszkaniec en la última directiva reveló que aún no han recibido ningún pago por la transferencia del extremo Lucas Villalba al Botafogo por el 85% de la ficha. En su momento fue transferido por US$3.300.000, de los cuales US$1.400.000 le correspondían al tricolor.

Lo mismo sucedió tras la salida de Christian Oliva al Santos por US$500.000 considerando que de ese monto aún no han recibido un dólar. A su vez, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación, Argentinos Juniors tiene créditos pendientes por la adquisición de Leandro “Charly” Lozano y Mateo Antoni.

El actual lateral de 27 años, con actualidad en Boca Juniors, en su momento pasó al Bicho de La Paternal por US$1.000.000, de los cuales US$400.000 quedaban libres para Nacional por tener el 50% de los derechos económicos del futbolista.

En el caso de Antoni, transfirieron el 100% de los derechos económicos del defensor por US$2.200.000, de los cuales US$1.800.000 eran libres para Nacional.

Mateo Antoni defendiendo a Nacional por el Apertura. Estefania Leal/Archivo El Pais

“En los casos de Villalba, Oliva, Antoni y Lozano ya hay fallos de FIFA a favor que están en proceso dilatorio final”, transmitieron desde la interna del club al respecto.

También les resta cobrar algún saldo pendiente por la salida de Juan Ignacio “Colo” Ramírez a Newell's en enero del 2024. Vendieron el 80% de la ficha por US$ 4.000.000, pero los porcentajes eran repartidos con Liverpool.

Juan Ignacio "Colo" Ramírez festeja uno de sus goles en Newell's. Foto: @newells

El punto álgido dentro de las transferencias recientes se produce en el caso de Julián Millán, quien pasó al Fluminense a principio de marzo del 2026 a cambio de US$3.500.000 más US$1.500.000 en bonos a cumplir. El Bolso se quedó con el 10% de su ficha. En este caso hubo una reestructuración de las cuotas a pagar por el Flu, que viene cumpliendo con el plan de pagos que acordaron.

La cifra que Nacional aún tiene pendiente de cobro equivale a unos tres meses de presupuesto de Nacional, que puertas adentro está preocupado por la dificultad de pago que han mostrado los clubes brasileños en varias transacciones realizadas.

Si bien son conscientes de que en algún momento lo van a cobrar, el hecho de que se siga dilatando encendió una alarma por el impacto que puede llegar a tener en la planificación del mercado de pases que vendrá al cierre de la temporada, incluyendo altas y posibles ventas.